۷هزار خودرو و موتور سیکلت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بجنورد حضور داشتند

حجت الاسلام محمد علی سالاری در گفتگو با مهر اظهار کرد: راهپیمایی خودرویی و موتوری در خراسان شمالی با حضور گسترده مردم برگزار شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: از تمام آحاد مردم برای حضور حماسه ساز در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط شیوع کرونا که باعث شد راهپیمایی به صورت خودرویی باشد، فکر نمی‌کردیم این میزان از جمعیت با خودرو در راهپیمایی حاضر شوند.

حجت الاسلام سالاری بیان کرد: طبق برآوردهای اولیه بیش از ۶ هزار خودرو و هزار موتور سیکلت در بجنورد در این راهپیمایی شرکت کردند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در انتها گفت: حضور مردم همواره نشان داده انقلاب تنها نیست و مردم این نهضت را از خود می‌دانند.