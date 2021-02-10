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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۵۴

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

۷هزار خودرو و موتور سیکلت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بجنورد حضور داشتند

۷هزار خودرو و موتور سیکلت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بجنورد حضور داشتند

بجنورد- مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از حضور بیش از ۶ هزار خودرو و هزار موتور سیکلت در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان بجنورد خبر داد.

حجت الاسلام محمد علی سالاری در گفتگو با مهر اظهار کرد: راهپیمایی خودرویی و موتوری در خراسان شمالی با حضور گسترده مردم برگزار شد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: از تمام آحاد مردم برای حضور حماسه ساز در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر می‌کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط شیوع کرونا که باعث شد راهپیمایی به صورت خودرویی باشد، فکر نمی‌کردیم این میزان از جمعیت با خودرو در راهپیمایی حاضر شوند.

حجت الاسلام سالاری بیان کرد: طبق برآوردهای اولیه بیش از ۶ هزار خودرو و هزار موتور سیکلت در بجنورد در این راهپیمایی شرکت کردند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در انتها گفت: حضور مردم همواره نشان داده انقلاب تنها نیست و مردم این نهضت را از خود می‌دانند.

کد مطلب 5143984

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