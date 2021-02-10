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۲۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۵۰

رئیس مرکز بهداشت دزفول خبر داد:

پلمب ۵ باب قلیان سرا در شهر امام به عنوان شهر بدون دخانیات دزفول

پلمب ۵ باب قلیان سرا در شهر امام به عنوان شهر بدون دخانیات دزفول

دزفول- رئیس مرکز بهداشت دزفول از پلمب پنج باب قلیان سرا در شهر امام به عنوان شهر بدون دخانیات در این شهرستان خبر داد.

رضا پورآیین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه‌های اخیر طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت کارگروه شهر بدون دخانیات در دزفول تشکیل شد که بر این اساس شهر امام و روستای زاویه مرادی به عنوان دو مکان برای اجرای طرح شهر بدون دخانیات تعیین شدند.

وی افزود: در همین زمینه بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دزفول در راستای تحقق شعار شهر بدون دخانیات تلاش کردند و توانستند در بازرسی‌های دیروز قلیان سراهای شهر امام را با همکاری پلیس اماکن و هماهنگی مقام قضائی پلمب کنند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول همچنین به انواع دودهای ناشی از مصرف دخانیات اشاره کرد و گفت: استعمال دخانیات شامل دود دست اول (دود ناشی از دم هنگام مصرف مواد دخانی)، دود دست دوم (دود ناشی از بازدم فرد مصرف‌کننده که در محیط پخش می‌شود) و دود دست سوم (باقیمانده مواد سمی ناشی از دود سیگار روی وسایل) است که دود دست اول برای فرد مصرف‌کننده و دودهای دست دوم و سوم بر سلامت اطرافیان فرد آثار زیان باری خواهد داشت.

پور آئین تأکید کرد: لازم است که توصیه‌های پزشکی مبنی بر پرهیز از مصرف هر نوع مواد دخانی جدی گرفته شود.

کد مطلب 5144222

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