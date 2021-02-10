پلمب ۵ باب قلیان سرا در شهر امام به عنوان شهر بدون دخانیات دزفول

رضا پورآیین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه‌های اخیر طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت کارگروه شهر بدون دخانیات در دزفول تشکیل شد که بر این اساس شهر امام و روستای زاویه مرادی به عنوان دو مکان برای اجرای طرح شهر بدون دخانیات تعیین شدند.

وی افزود: در همین زمینه بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان دزفول در راستای تحقق شعار شهر بدون دخانیات تلاش کردند و توانستند در بازرسی‌های دیروز قلیان سراهای شهر امام را با همکاری پلیس اماکن و هماهنگی مقام قضائی پلمب کنند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول همچنین به انواع دودهای ناشی از مصرف دخانیات اشاره کرد و گفت: استعمال دخانیات شامل دود دست اول (دود ناشی از دم هنگام مصرف مواد دخانی)، دود دست دوم (دود ناشی از بازدم فرد مصرف‌کننده که در محیط پخش می‌شود) و دود دست سوم (باقیمانده مواد سمی ناشی از دود سیگار روی وسایل) است که دود دست اول برای فرد مصرف‌کننده و دودهای دست دوم و سوم بر سلامت اطرافیان فرد آثار زیان باری خواهد داشت.

پور آئین تأکید کرد: لازم است که توصیه‌های پزشکی مبنی بر پرهیز از مصرف هر نوع مواد دخانی جدی گرفته شود.