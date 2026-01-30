به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رحمتینیا در خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه طالقان، با تبریک فرارسیدن نیمه شعبان، اظهار کرد: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری شاهد گسترش ظلم، فساد و بیعدالتی است و حتی غیرمسلمانان نیز در انتظار منجیای برای نجات بشریت هستند.
وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران مقدمهای برای ظهور حضرت مهدی (عج) به شمار میرود، افزود: طبق روایات، مردمی از مشرق زمین زمینهساز قیام جهانی حضرت خواهند بود و ابتلائات و فتنههای امروز، نوید نزدیکی ظهور را میدهد.
امامجمعه طالقان نیمه شعبان را از ایام مهم مذهبی و دینی دانست و گفت: این روز دارای اعمال عبادی ویژهای است و سلسله جشنهای نیمه شعبان و برنامههای تبیین معارف مهدویت به همت ستاد «دهه انتظار» در مساجد و اماکن فرهنگی شهرستان برگزار خواهد شد.
رحمتینیا در ادامه با اشاره به نامگذاری نیمه شعبان بهعنوان روز سربازان گمنام امام زمان (عج)، تصریح کرد: دستگاه اطلاعاتی کشور نقش حساس و تعیینکنندهای در حفظ امنیت ملی دارد و همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند، ملت ایران به هزاران سرباز گمنامی افتخار میکند که بینامونشان، جان خود را برای امنیت کشور فدا میکنند.
وی با گرامیداشت یاد شهدای حوادث تروریستی اخیر، افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) با مجاهدتهای اطلاعاتی، اجازه گسترش ناامنی را ندادند و پسازآن نیز روند شناسایی و دستگیری عوامل اغتشاش و فتنه باقدرت ادامه یافت.
خطیب جمعه طالقان با اشاره به ۱۲ بهمن و آغاز دهه مبارک فجر، خاطرنشان کرد: دهه فجر یادآور بازگشت عزت، استقلال و هویت اسلامی به ملت ایران است.
امروز مردم با گرانیهای بیسابقه مواجهاند
رحمتینیا در بخش دیگری از خطبهها، به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: امروز مردم با گرانیهای بیسابقه مواجهاند؛ قیمت طلا، سکه و ارز به شکل نجومی افزایشیافته و فشار معیشتی سنگینی بر اقشار مختلف جامعه تحمیلشده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، طرح موضوعاتی که اولویت کشور نیست، ازجمله آزادسازی موتورسواری بانوان، موجب نگرانی و نارضایتی مردم متدین شده است.
امامجمعه شهرستان طالقان با تأکید بر دیدگاه فقهی و دینی در این زمینه، اظهار کرد: اسلام، مراجع تقلید و جامعه متدین با قرار گرفتن زن در معرض نگاه نامحرم مخالف هستند و زنان عفیف و محجبه نیز چنین رفتاری را با شأن و کرامت خود سازگار نمیدانند.
وی تصریح کرد: اگر به بهانه شرایط کشور، اجرای قانون عفاف و حجاب ضروری تلقی نمیشود، قطعاً موضوعاتی ازایندست نیز واجب و اولویتدار نخواهد بود.
رحمتی نیا در خاتمه با انتقاد از تفکر لیبرالی و غربگرا، گفت: این نوع نگاه، کشور را هم در حوزه اقتصاد و هم در عرصه فرهنگ و دین با مشکلات جدی مواجه کرده و لازم است مسئولان به ارزشهای اسلامی و مطالبات مردم بازگردند.
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