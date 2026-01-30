به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجدالنبی (ص) این شهر برگزار شد، با اشاره به میلاد حضرت علی‌اکبر (ع) و روز جوان، این شخصیت بزرگ را الگوی کامل حق‌مداری، اخلاق نیکو، بصیرت و شجاعت برای نسل جوان دانست و تأکید کرد: جوانی که مسیر حق را تشخیص دهد، هرگز از مرگ در راه حقیقت هراس نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه حق‌مداری لازمه ایمان به خدا و ولایت‌مداری است، اظهار کرد: حضرت علی‌اکبر (ع) نمونه کامل انسانی بود که زندگی خود را حول محور حق و حقیقت تعریف کرد و در مسیر امام زمان خویش، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تا پای جان ایستاد.

امام جمعه قزوین اخلاق نیکو، خوش‌رفتاری با دیگران و سخاوت را از دیگر ویژگی‌های برجسته حضرت علی‌اکبر (ع) برشمرد و گفت: یکی از آسیب‌های فرهنگ غربی، تضعیف حیا، ادب و اخلاق در جامعه است، در حالی که جوان مسلمان باید با الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع)، خوش‌اخلاق، مسئولیت‌پذیر و دغدغه‌مند نسبت به نیازمندان باشد.

آیت‌الله مظفری با اشاره به در پیش بودن دوازدهم بهمن و آغاز دهه فجر، گفت: بازگشت امام خمینی (ره) به کشور، بازگشت عزت، هویت دینی و ملی به ملت ایران بود؛ امام راحل به ما آموخت که سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است و فرهنگ شهادت‌طلبی را به عنوان رمز پیروزی ملت‌ها در برابر مستکبران زنده کرد.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد ترس و خودباختگی، مهم‌ترین ابزار استکبار برای سلطه بر ملت‌هاست، افزود: امروز نیز آمریکا با جنگ روانی و تهدید نظامی تلاش می‌کند مردم را بترساند، در حالی که قرآن کریم صراحتاً می‌فرماید «فَلا تَخافُوهُم وَخافُونِ» و ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا و فرمایش امام راحل که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، در برابر دشمن ایستاده است.

امام جمعه قزوین با اشاره به شکست‌های متعدد آمریکا در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی، تصریح کرد: ناکامی آمریکا در یمن، عقب‌نشینی در برابر چین، شکست در مدیریت جنگ اوکراین، اعتراضات داخلی و ناکامی در عراق، همگی نشانه‌های زوال تدریجی این قدرت پوشالی است و موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت در حال تغییر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: حال اقتصاد کشور خوب نیست و مردم تحت فشار هستند؛ افزایش قیمت ارز و سکه، رشد نقدینگی و ناترازی‌های بانکی از جمله مشکلات جدی است که نیازمند تصمیمات شجاعانه و کارشناسی است.

آیت‌الله مظفری، حمایت واقعی از تولید را مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: سرمایه‌ها باید به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت شوند، هرچند ورود به عرصه تولید امروز یک جهاد اقتصادی است.

وی اصلاح ساختار بودجه، حذف هزینه‌های غیرضروری، اصلاح شبکه بانکی و جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه را از دیگر ضرورت‌های اقتصادی کشور برشمرد.

امام جمعه قزوین همچنین با اشاره به پیگیری پرونده دستگیرشدگان حوادث اخیر در استان، گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت و سرعت در دستگاه قضایی در حال انجام است و تأکید شده حقوق مردم و قانون توأمان رعایت شود.

وی در پایان با اشاره به برخی انتقادات درباره انتصابات مدیریتی در استان، خاطرنشان کرد: شایسته‌سالاری مطالبه جدی مردم است و در کنار استفاده از مدیران غیربومی، انتظار می‌رود از ظرفیت جوانان توانمند و شایسته استان قزوین نیز بیش از پیش استفاده شود.