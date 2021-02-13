صد و شصت و هفتمین «در حلقه رندان» در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، این محفل از شب شعر طنز «در حلقه رندان» با شعر خوانی شاعران طنزپرداز کشور، یکشنبه ۲۶ بهمن در فضای مجازی نمایش داده می‌شود.

در این برنامه طنزپردازان مصطفی مشایخی، رضا ساکی، شروین سلیمانی، عبدالله مقدمی، سیداکبر میرجعفری، امین تویسرکانی، روح‌الله سرطاوی، فرهاد موحدی، فرید فردوسی و نیلوفر ناظری به شعرخوانی می‌پردازند، اجرای موسیقی این برنامه را مهدی فرج‌اللهی برعهده دارد و روح الله احمدی و اکبر کتابدار هم مجریان این برنامه شاد هستند.

«در حلقه رندان» که به همت مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر و دفتر طنز حوزه هنری تولید می‌شود، از ساعت ۱۶، در اینستاگرام سپهر سوره هنر و اپلیکیشن حوزه هنری نمایش داده می‌شود.