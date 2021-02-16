۲۲ میلیون مترمربع از اراضی وقفی استان یزد سند دار شدند

سعید جعفری پور در گفتگو با خبرنگار مهر، صیانت از موقوفات را یکی از رسالت‌های اساسی سازمان اوقاف دانست و اظهار کرد: هر تلاشی برای احقاق حقوق موقوفات و تثبیت سند مالکیت موقوفات کمک به سنت حسنه وقف است.

جعفری پور افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۷۷ سند مالکیت برای موقوفات صادر شده است که مساحت اراضی وقفی یاد شده، قریب به ۲۲ میلیون مترمربع بوده که ارزش ریالی موقوفات سند دار، بیش از ۹ هزار میلیارد ریال است.

وی، شناسنامه دار کردن و تثبیت مالکیت موقوفات را از مهمترین برنامه‌های سازمان اوقاف دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط کارشناسان حقوقی و ثبتی این اداره کل و شهرستانهای تابعه تا پایان سال جاری ۱۰۰ سند دیگر با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان یزد صادر خواهد شد.