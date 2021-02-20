پیش بینی هفته بارانی در خراسان جنوبی / روند کاهش دما ادامه دارد

علیرضا خندان رو در گفت و گو با مهر بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستانهای زهان، قاین، بیرجند و نهبندان بارندگیهای خفیفی گزارش شده است.
وی بیان کرد: بارندگیهای خفیف و پراکنده تا روز دوشنبه در نیمه شرقی خراسان جنوبی قابل پیش بینی است.
خندان رو ادامه داد: در صورت عدم تغییر در نقشههای پیش یابی، از روز پنج شنبه هفته جاری تا شنبه هفته آینده بارندگیهای مطلوبی خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین طی روز سه شنبه افزایش باد و گرد و خاک پیش بینی میشود.
وی از کاهش دمای هوا تا پایان هفته خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حداقل دمای هوای استان هشت درجه و حداکثر ۲۱ درجه سلسیوس بوده است.
خندان رو ادامه داد: همچنین در این مدت قاین با یک درجه سانتی گراد سردترین و بندان با ۲۸ درجه سلسیوس سرد ترین مناطق بودهاند.
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