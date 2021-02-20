شماره ۸۰ ماهنامه «قلک» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره جدید این نشریه با طرح جلد نوروزی، کودکان همراه با شعر و داستان‌های آموزشی با مفهوم همکاری کردن با دیگران، کمک‌گرفتن و مشورت کردن برای انجام کارها، چگونگی تبدیل چوب به وسایل مختلف، پس‌انداز کردن و محاسبه مقدار هزینه‌ها از طریق پیامک‌های بانکی و فرهنگ و اقتصاد کشور فرانسه آشنا می‌شوند.

در شماره هشتادم «قلک» با توجه به موضوع محوری این نشریه که آموزش سبک زندگی صحیح و مفاهیم اقتصادی است، شعر و داستان‌هایی با عناوین قلب سیبی، می‌خواهم شیرینی بپزم، ماجرای باغبانی مامان‌شای‌شای، چی بود؟ چی شد؟ کتابخونه، تیک‌تیک پیامک (ماجراهای دی‌دی، دادی و سیمبولودوسِ دوس‌دوس)، فرانسه نان و پنیر بالای برج آهنی و اخبار قِل‌قُلکی می‌خوانیم.

شماره اسفندماه نشریه «قلک» در ششمین سال فعالیت خود، با مدیرمسئولی بهنام تقی‌پور و سردبیری معصومه یزدانی در ۲۸ صفحه و با قیمت ۲۰ هزارتومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. در این شماره کارشناسی داستان‌ها را زهرا شاهی و کارشناسی شعر را زهرا موسوی برعهده داشته‌اند.

شماره هشتاد ماهنامه قلک با همکاری زهرا موسوی، می‌نیا اکسیون، مریم شجاعی‌پور، شهرزاد شهرجردی، جویا میرزاده، زهرا جلائی‌فر و تصویرگری ویدا کریمی، فاطمه زمانه‌رو و میثم موسوی و همچنین طراحی جلد المیرا اسکندری منتشر شده است.

ماهنامه «قلک» با توجه شیوع ویروس کرونا در جهان و تبعاتی که بر ابعاد گوناگون زندگی بشر داشته، با محوریت موضوعی «کودکان و دوران کرونایی» اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان «جشنواره فرهنگی هنری فرفره» کرده است. این جشنواره در چهار رشته عکاسی، نقاشی، شعر و داستان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت جشنواره به نشانی WWW.CAPF.IR مراجعه کنند.