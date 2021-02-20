  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

تعداد مبتلایان کرونا در سیستان و بلوچستان به ۲۷۶۸۴ نفر رسید

تعداد مبتلایان کرونا در سیستان و بلوچستان به ۲۷۶۸۴ نفر رسید

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: آمار مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان با افزایش ۳ مورد جدید به ۲۷ هزار و ۶۸۴ نفر رسید.

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا صبح امروز ۲۷ هزار و ۶۸۴ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه هم اینک ۹ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند، گفت: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی یک هزار و ۱۶۳ نفر از هم استانی‌های عزیز علی رغم دریافت استاندارد ترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

وی تصریح کرد: مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان اگر به توصیه‌های بهداشتی توجه نکنند و در تجمعات حضور پیدا کنند قطعاً شاهد افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا خواهیم بود.

کد مطلب 5151621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها