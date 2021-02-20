به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سمت، مراسم رونمایی از چند کتاب منتشر شده و گرامیداشت سی و ششمین سالگرد تأسیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) فردا ۳ اسفندماه برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدسعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ساعت ۱۱ تا ۱۲ برگزار می شود.

همچنین در این مراسم از کتابهای «اقتصاد دیجیتال» و «هنر طراحی ایرانی اسلامی» رونمایی می شود.

کتاب اقتصاد دیجیتال محصول تلاشی گسترده در قلمرو جدیدی از اقتصاد است که امروز اقتصاد پنجم جهان به شمار می‌آید و به مرور زمان بسیاری از کسب‌وکارها، امور مالی و بانکی و تبادلات مالی به این فضا منتقل می‌شود. اقتصاد دیجیتال منعکس‌کننده ظرفیت‌های رویکرد دانش ارتباطات به اقتصاد است که بر بستر رقومی، شبکه‌ای، تعاملی، بازخوردی، غیرمرکزی و الگوریتمی جدید شکل گرفته است و در ساختار و نظام‌های اقتصادی، و در روش‌های فرایندی و تراکنش‌های مالی و اداری و همچنین در شکل خدمات اقتصادی ظرفیت جدید برای اقتصاد و کسب‌وکارها به حساب می‌آید. از این منظر، کتاب حاضر می‌تواند به عنوان متن درسی برای آشنایی با اقتصاد دیجیتال و شناخت ظرفیت اقتصاد دوفضایی‌شده مفید باشد. کتاب اقتصاد دیجیتال ضمن آورده‌های علمی برای دانشجویان و علاقه‌مندان رشته‌های اقتصاد، مدیریت فناوری اطلاعات به نوعی معرف حوزه اقتصاد ارتباطات نیز هست که زمینه‌های مناسبی را برای تحقیق و پژوهش برای دانش‌پژوهان رشته ارتباطات فراهم می‌کند. آشنایی با نرم‌افزارها و موضوعات مرتبط با اقتصاد فضای مجازی و روندهای جدید کسب‌وکار در سکوها و نرم‌افزارهای فضای مجازی، بعد دیگر ظرفیت‌های کتاب اقتصاد دیجیتال است که با نقد و محک خوردن، عرصه‌های توانمندتری نیز در آینده پیدا خواهد کرد.

این کتاب توسط سعیدرضا عاملی و مجتبی حاجی جعفری به تازگی منتشر شده است.

تازه‌ترین کتاب محمد خزایی؛ مدرس رشته نقاشی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با نام «هنر طراحی ایرانی اسلامی» ویژه علاقه‌مندان به هنر طراحی و نقاشی در ۱۰۵۶ صفحه و با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه از سوی انتشارات سمت روانه بازار شد.

این کتاب مشتمل بر پنج فصل است که فصل اول آن «اصول و سنت‌های پایدار در هنر طراحی ایرانی»، فصل دوم «منابع مستند در باب طراحی ایرانی»، فصل سوم «سیر تحول هنر طراحی ایرانی»، فصل چهارم «هنر طراحی مکتب اصفهان تا اواخر دوره قاجار» و در نهایت فصل پنجم آن «تأثیر هنر طراحی ایرانی بر آثار طراحی گورکانیان هند و عثمانی» نام دارد.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست به صورت مجازی می توانند از طریق آدرسهای موجود بر روی پوستر اقدام کنند.