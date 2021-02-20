بورل بر روی چگونگی بازگشت آمریکا به مذاکرات برجامی تمرکز کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یورونیوز به دنبال طرح شرط «لغو تحریم‌ها» از سوی مقام‌های ایران در گفتگو با سخنگوی اتحادیه اروپا از «پیتر استانو» سخنگوی اتحادیه اروپا، در مورد آمادگی این اتحادیه برای برداشتن قدم های اولیه برای لغو تحریم ها علیه تهران پرسید.

وی در پاسخ گفت: «اروپا پیشاپیش قدم‌هایش را برداشته است و تحریم‌ها را در مقابل پایبندی ایران به تعهدات برجامی اش لغو کرده است. بنابراین هیچ تحریم اروپایی که همچنان علیه ایران پابرجا باشد، وجود ندارد. با وضع هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران، اتحادیه اروپا تعهداتش را نسبت به توافق هسته ای نقض می کند و به همین خاطر هیچ تحریمی وجود ندارد.

سخنگوی اتحادیه اروپا افزود که درخواست ایران لغو تحریم هایی است که در دوره زمامداری دونالد ترامپ و پس از خروج آمریکا از برجام به صورت یکجانبه از سوی واشنگتن وضع شد.

استانو: امروز زمان دیپلماسی و گفتگو است. اتحادیه اروپا بصورت فعال در حال گفتگو با تمامی کشورهای حاضر در برجام و نمایندگان ایالات متحده است

استانو گفت: بی تردید شما درباره قدم ها و تحریم های ایالات متحده (در ساعات اخیر) دیده و شنیده اید. اینکه ایالات متحده مکانیسم ماشه را برداشته و محدودیت تردد دیپلمات های ایرانی را لغو کرده است. شما پیام‌های دولت آمریکا به سازمان ملل را می‌بینید.

استانو بازگشت آمریکا به برجام را یکی از «اولویت‌های» اتحادیه اروپا عنوان کرد.

او در عین حال «چگونگی بازگشت آمریکا به میز مذاکرات مربوط به توافق هسته ای» را از دیگر موضوعاتی دانست که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر روی آنها متمرکز شده است.

وی در این خصوص گفت: بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و در مقام «میانجیگر برجام» به شدت در تلاش برای یافتن راه‌حل است. امروز زمان دیپلماسی و گفتگو است. اتحادیه اروپا بصورت فعال در حال گفتگو با تمامی کشورهای حاضر در برجام و نمایندگان ایالات متحده است.

استانو در مورد اقدامات صورت گرفته برای احیای برجام گفت: تلاش هایی در چند هفته گذشته جریان داشته است. تلاش هایی که بازتابش نشست مدیران وزارت خارجه کشورهای عضو برجام در ماه دسامبر بود که با هدف بازگشت دوباره آمریکا به برجام برگزار شد.

سخنگوی اتحادیه اروپا درباره احتمال برگزاری نشستی درباره برجام گفت: ما به عنوان هماهنگ کننده توافق هسته‌ای حاضریم با تمامی کشورهای امضاکننده و همچنین آمریکا میزبان نشستی باشیم تا به صورت غیر رسمی درباره روش های عملی بازگشت آمریکا به برجام و تمامی چالش‌ها به سوالات پاسخ بدهیم. برگزاری دیدار امکان پذیر است اما هنوز هیچ تاریخ و زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است.