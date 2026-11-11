به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در نخستین بخش از سفر خود به استان هرمزگان از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی در حال ساخت بندرعباس بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه و مشکلات اجرایی آن قرار گرفت.

محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه سفر به استان هرمزگان و در جریان بازدید از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی این شهر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این پروژه پیش از این متوقف شده بود، اما خوشبختانه طی دو تا سه سال اخیر، فعالیت آن را از سر گرفتیم. در حال حاضر، این پروژه نزدیک به ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مراحل پایانی نازک‌کاری و تأسیسات آن در حال انجام است. پس از تجهیز، این بیمارستان قابلیت بهره‌برداری خواهد داشت و فکر می‌کنم حداکثر طی شش ماه آینده، ان‌شاءالله بتوانیم آن را به بهره‌برداری برسانیم و شاخص تخت بیمارستانی استان هرمزگان را افزایش دهیم.

وی افزود: هدف این است که شاخص تخت بیمارستانی استان به حدود دو تخت به ازای هر هزار نفر برسد و به ازای هر هزار نفر، دو تخت بیمارستانی داشته باشیم؛ در حالی که این شاخص در حال حاضر تقریباً بیش از یک است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: برای این پروژه در سفر رئیس‌جمهور چه برنامه‌ای در نظر گرفتیم؟ سال گذشته به‌جای ۶۰۰ میلیارد تومان، ۸۵۰ میلیارد تومان به آن اختصاص دادیم. ان‌شاءالله امسال نیز تلاش می‌کنیم تخصیص اعتباری مناسبی انجام شود تا پروژه به پایان برسد.

قائم‌پناه عنوان کرد: تجهیز بیمارستان نیز بر عهده وزارت بهداشت و درمان است و این وزارتخانه ردیف اعتباری متمرکز و مشخصی برای آن دارد. ان‌شاءالله بیمارستانی بسیار خوب با تجهیزات مناسب خواهیم داشت و نیاز منطقه را برآورده خواهیم کرد.

وی بیان کرد: با اضافه شدن بیمارستان میناب و این بیمارستان تقریباً شاخص تخت بیمارستانی استان به میانگین کشور خواهد رسید.