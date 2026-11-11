https://mehrnews.com/x3dzNB ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴ کد مطلب 7008008 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴ گرگان پای عهدی که با شهدا بسته ایستاده است گرگان- مردم گرگان همزمان با ایام فاطمیه میزبان شهید گمنام دوران دفاع مقدس شدند. دریافت 35 MB کد مطلب 7008008 کپی شد مطالب مرتبط چهار شهید گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در قم تشییع میشوند شهیدی که شام را بر خود حرام کرد تا رنج همرزمانش را فراموش نکند فرهنگ فاطمی و سیره شهدا چراغ هدایت دانشآموزان است عطر شهید گمنام در رامسر وداع خبرنگاران گلستانی با شهید خوشنام نهاوند میزبان لالههای گمنام میشود عطر حضور شهید گمنام در حوزه علمیه خواهران ریحانةالنبی(س) سنندج پیچید شاگردی که تا پای شهادت از مکتب طهرانیمقدم جدا نشد برچسبها گلستان گرگان شهید
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