به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور از ایجاد مرکز جدید دانشگاه پیام نور البرز در شهر کرج برای برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو (TOLIMO) خبر داد.

متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (تولیمو) می‌توانند با توجه به راه اندازی مرکز جدید دانشگاه پیام نور البرز (شهر کرج)، در صورت تمایل برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور بخش تولیمو به نشانی http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه کرده و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

محل و نام مرکز برگزاری دانشگاه پیام نور البرز (کرج)، ساختمان امام علی(ع) طبقه همکف در کرج، رجائی شهر، بلوار مؤذن، انتهای بلوار کمالی دهقان. تلفن: ۰۲۶۳۴۲۰۹۵۲۳