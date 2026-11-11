به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این نشست، دستورالعمل تعیین حداقل نرخ خدمات حسابرسی و موضوع صدور مجوز کارگزاری‌های رمزپول به‌عنوان دو دستور کار اصلی مطرح شد و ابعاد و جزئیات آنها مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

همچنین در ابتدای این نشست، محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، گزارشی از فهرست تکالیف و مأموریت‌های دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی ارائه کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزئیات مصوبات و تصمیمات اتخاذشده درباره نرخ خدمات حسابرسی و شرایط صدور مجوز کارگزاری‌های رمزپول اعلام نشده است.