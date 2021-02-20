به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از دهلی نو، شرکت نفت دولتی کویت (KPC) در حال مذاکره برای رساندن مدت قراردادهای سالانه عرضه نفت به بعضی از مشتریان در هند و ژاپن به ۹ ماه است تا بتواند نیاز پالایشگاه جدید خود را تأمین کند.

شرکت نفت کویت این ماه در نشستی با پالایشگران هندی اعلام کرد که بازه زمانی قراردادهای آینده عرضه نفت به این خریداران به جای آوریل تا مارس سال ۲۰۲۲، از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۱ خواهد بود.

چهارمین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت که پیش از عرضه نفت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲، شرایط بازار را در ماه‌های اکتبر و نوامبر ارزیابی می‌کند.

بعضی از منابع اعلام کردند پالایشگاه الزور - چهارمین پالایشگاه کویت - با ظرفیت فرآوری ۶۱۵ هزار بشکه نفت خام در روز قرار است فعالیت خود را در سال جاری میلادی آغاز کند، به این ترتیب کویت به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سوخت منطقه تبدیل می‌شود.

شرکت نفت دولتی کویت از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.

این در حالی است که پالایشگران هندی در پی کاهش عرضه نفت سبک بصره عراق قصد داشتند واردات خود از کویت را در سال جاری میلادی افزایش دهند.