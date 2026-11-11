به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در مراسم تشییع و استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهید گمنام ویژگی ممتازی دارد و گمنامی او در زمین، مانع شناخته‌شدن و برخورداری از جایگاه رفیع نزد خداوند نیست.

وی با اشاره به سن ۲۳ سالگی این شهید افزود: این شهید در اوج جوانی و در شرایطی که می‌توانست مانند دیگر جوانان از زندگی و آرزوهای دنیوی بهره‌مند شود، برای دفاع از دین و میهن از همه تعلقات خود گذشت و جانش را در این راه فدا کرد.

گمنامی شهدا و چشم‌انتظاری خانواده‌ها

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه خانواده‌های بسیاری سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت فرزندان شهید خود بوده‌اند، گفت: برخی پدران و مادران شهدا دهه‌ها با چشم‌انتظاری زندگی کردند و بدون آنکه خبری از فرزندشان دریافت کنند، چشم از جهان فروبستند.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به حضور شهید گمنام در جمع خادمان دینی و فرهنگی استان فارس بیان کرد: امروز این شهید عزیز در جمع کسانی حضور یافته که خادمان دین خدا، هیئت‌های مذهبی و قرآن هستند و حضور او می‌تواند یادآور عهد و مسئولیت ما در مسیر خدمت به دین و ارزش‌های الهی باشد.

فاطمیه؛ فرصتی برای آموختن ایستادگی بر حق

وی با اشاره به پیوند فرهنگ شهادت با سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: فاطمیه تنها فرصتی برای یادآوری یک واقعه تاریخی و سوگواری نیست، بلکه بهانه‌ای برای آموختن چگونه زیستن از سیره حضرت زهرا(س) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: حضرت زهرا(س) به ما آموخت که باید حق را شناخت و در مسیر دفاع از حق و حقیقت ایستادگی کرد؛ ایشان نشان دادند که انسان می‌تواند حتی در اوج گمنامی، منشأ اثر و تحول در جامعه باشد.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به مفهوم «حی علی خیرالعمل» در اذان گفت: محبت حضرت فاطمه زهرا(س) و فرزندان ایشان از مصادیق خیرالعمل است و حرکت به سوی بهترین عمل، با شناخت جایگاه و سیره اهل‌بیت(ع) معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر باور دینی به حیات شهدا تصریح کرد: اعتقاد ما این است که شهدا زنده‌اند و شفاعت می‌کنند و امروز نیز می‌توانند واسطه خیر و شفاعت برای انسان‌ها باشند.