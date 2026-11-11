به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در اولین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی ضمن قدردانی از دانشگاه گیلان، شورای اسلامی شهر رشت، شهرداری و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد اظهار کرد: روایت تاریخ و پیشینه علمی کشور، در حقیقت روایت هویت و ریشه‌های فرهنگی ماست؛ ریشه‌هایی که بیش از هزار سال قدمت دارند و باید با زبان جذاب و قابل فهم برای نسل امروز بازگو شوند.

وی با اشاره به سخنان و پژوهش‌های محمد باقری، پژوهشگر تاریخ علم، افزود: مباحث مطرح‌شده درباره تاریخ علمی ایران به‌اندازه‌ای جذاب و ارزشمند است که می‌توان ساعت‌ها به آن گوش سپرد؛ چراکه این روایت‌ها تنها بیان گذشته نیستند، بلکه بازشناسی هویت و جایگاه ایران در تاریخ تمدن بشری محسوب می‌شوند.

استاندار گیلان با اشاره به سابقه برگزاری همایش‌های کوشیار گیلانی در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۹۳ توسط دانشگاه گیلان تصریح کرد: تداوم این رویدادها و تلاش پژوهشگرانی که سال‌های عمر خود را صرف مطالعه تاریخ علم کرده‌اند، اقدامی ارزشمند و ماندگار است.

حق‌شناس با اشاره به انتخاب مسیر پژوهش در تاریخ علم از سوی برخی محققان، با وجود برخورداری از زمینه تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی، گفت: پرداختن به تاریخ علم اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا همان‌طور که درباره جنگل‌های هیرکانی یا جاده ابریشم با علاقه صحبت می‌کنیم، باید بدانیم تاریخ علم نیز موضوعی جهانی و متعلق به همه بشریت است.

ایرانیان در جابه‌جایی مرزهای دانش نقش داشته‌اند

وی با تأکید بر اینکه ایران تنها دارای تاریخ کهن نیست، بلکه در دوره‌های مختلف بر روند پیشرفت دانش بشری تأثیر گذاشته است، افزود: اگر ایرانیان بدانند چه سهمی در تاریخ علم جهان داشته‌اند، نگاه عمیق‌تری به هویت و ظرفیت‌های علمی خود پیدا خواهند کرد.

استاندار گیلان با اشاره به نمونه‌هایی از دانشمندان معاصر ایرانی همچون زنده‌یاد مریم میرزاخانی خاطرنشان کرد: دانشمندان ایرانی در گذشته و امروز در جابه‌جایی مرزهای دانش نقش داشته‌اند و معرفی این دستاوردها می‌تواند برای نسل جوان الهام‌بخش باشد.

حق‌شناس تأکید کرد: تاریخ علم باید با زبانی شیرین، جذاب و قابل فهم برای عموم جامعه روایت شود تا مردم، به‌ویژه جوانان، با سهم ایران در شکل‌گیری و توسعه دانش بشری آشنا شوند.

محمد معین؛ میراث‌دار زبان و ادبیات فارسی

وی در ادامه با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی دکتر محمد معین اظهار کرد: به اعتقاد من، جایگاه دکتر معین در پاسداشت زبان فارسی را می‌توان در کنار نقش فردوسی در حفظ هویت ایرانی مورد توجه قرار داد.

استاندار گیلان افزود: همان‌گونه که فردوسی با سرودن شاهنامه نقشی ماندگار در حفظ زبان فارسی ایفا کرد، دکتر محمد معین نیز با تدوین فرهنگ ارزشمند خود، گنجینه‌ای از واژگان و میراث زبانی ایران را برای نسل‌های آینده گردآوری کرد.

وی با اشاره به پیشینه علمی و دانشگاهی دکتر معین گفت: وقتی به استادان و شخصیت‌هایی که در مسیر علمی این چهره برجسته حضور داشتند، توجه می‌کنیم، به عمق جایگاه علمی آن دوران پی می‌بریم؛ از جمله ابراهیم پورداوود، استاد برجسته ایران‌شناسی، و بدیع‌الزمان فروزانفر که از چهره‌های برجسته علمی و ادبی کشور بودند.

ریشه‌های عمیق علمی گیلان در فلسفه و علوم مختلف

حق‌شناس با اشاره به حضور اندیشمندان گیلانی در حوزه‌های مختلف علمی و فلسفی بیان کرد: ظرفیت علمی گیلان تنها به ادبیات، پزشکی و مهندسی محدود نیست، بلکه این استان در حوزه فلسفه نیز پیشینه‌ای ارزشمند دارد.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون ملاشمسا گیلانی گفت: بررسی عمیق تاریخ فلسفه نشان می‌دهد که اندیشمندان گیلانی در دوره‌های مختلف در مباحث فلسفی و علمی حضور مؤثر داشته‌اند و لازم است این بخش از میراث علمی استان بیشتر شناخته شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به دانشمندان معاصر این استان، از جمله چهره‌های برجسته در حوزه زیست‌شناسی و پزشکی، تأکید کرد: گیلان در گذشته و امروز از ظرفیت‌های علمی ارزشمندی برخوردار بوده و این مسیر همچنان ادامه دارد.

وی با قدردانی از تلاش‌های پژوهشگران تاریخ علم، به کتاب «۲۰ مقاله» و فعالیت‌های علمی دکتر صدر اشاره کرد و گفت: وقتی می‌بینیم پژوهشگری ۴۵ سال از عمر خود را صرف مطالعه و تحقیق در یک حوزه کرده است، باید قدر چنین تلاش‌هایی را بدانیم.