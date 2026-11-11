به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثق کارگرنیا صبح چهارشنبه در نخستین کنفرانس بین‌المللی دوسالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی با تأکید بر ضرورت بازشناسی مفاخر تاریخی و علمی استان اظهار کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی فرصتی ارزشمند برای معرفی شخصیت‌های اثرگذار تاریخ ایران و یادآوری پیشینه پرافتخار علمی و فرهنگی گیلان است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این کنفرانس افزود: بزرگداشت کوشیار گیلانی تنها پاسداشت یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای توجه به سرمایه‌های انسانی و علمی سرزمینمان است؛ سرمایه‌هایی که متأسفانه آن‌گونه که شایسته است به نسل جدید معرفی نشده‌اند.

گیلان؛ خاستگاه دانشمندان و اندیشمندان برجسته

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به جایگاه علمی کوشیار گیلانی در قرن چهارم و پنجم هجری گفت: این دانشمند برجسته در حوزه ریاضیات و نجوم آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته و بخشی از تاریخ درخشان دانش در تمدن ایران و اسلام را رقم زده است.

کارگرنیا با اشاره به پیشینه تاریخی گیلان خاطرنشان کرد: از تمدن کهن گیل و دیلم تا شخصیت‌هایی همچون مرداویج زیاری و خاندان آل‌بویه، این سرزمین همواره در تحولات تاریخی، سیاسی و فرهنگی ایران نقش‌آفرین بوده است.

وی از پروفسور فضل‌الله رضا، پروفسور مجید سمیعی، محمدعلی مجتهدی گیلانی، دکتر محمد معین، ابراهیم پورداوود و محمود بهزاد به‌عنوان بخشی از مفاخر علمی گیلان نام برد و افزود: دکتر آذر اندامی، پزشک و پژوهشگر برجسته انستیتو پاستور ایران که در تولید واکسن وبا نقش مؤثری داشت و نامش در نقشه‌های سیاره زهره ثبت شده، از دیگر افتخارات این استان است.

مفاخر ادبی، دینی و فرهنگی گیلان

کارگرنیا با اشاره به جایگاه گیلان در عرصه ادبیات و هنر تصریح کرد: هوشنگ ابتهاج، اکبر رادی، شیون فومنی و کیومرث صابری فومنی از جمله چهره‌های ماندگاری هستند که نام گیلان را در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران ماندگار کرده‌اند.

وی همچنین آیت‌الله‌العظمی محمدتقی بهجت، آیت‌الله احسان‌بخش و آیت‌الله محمدی گیلانی را از شخصیت‌های برجسته دینی و حوزوی این سرزمین برشمرد و به جایگاه تاریخی میرزا کوچک‌خان جنگلی در مبارزات استقلال‌طلبانه مردم ایران اشاره کرد.

شهید املاکی نماد ایثار و مسئولیت‌پذیری

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نقش فرزندان گیلان در دوران دفاع مقدس گفت: سردار شهید حسین املاکی، جانشین لشکر قدس گیلان، از برجسته‌ترین قهرمانان این سرزمین است که در جریان حمله شیمیایی دشمن، ماسک خود را به همرزمش داد و جان او را بر جان خود ترجیح داد.

وی افزود: شهید املاکی و دیگر شهدای والامقام نماد انسانیت، ایثار و مسئولیت‌پذیری هستند و باید همانند دانشمندان و مفاخر علمی به نسل جوان معرفی شوند؛ چراکه سرمایه‌های انسانی یک جامعه تنها دانشمندان و دانشگاهیان نیستند، بلکه قهرمانانی که برای استقلال و امنیت کشور از جان خود می‌گذرند نیز بخشی از این سرمایه ارزشمند هستند.

پیشنهاد تدوین طرح جامع معرفی مفاخر گیلان

کارگرنیا با انتقاد از ناشناخته ماندن برخی مفاخر استان در میان نسل جوان اظهار کرد: جای تأسف دارد که نام برخی دانشمندان گیلانی در سطح بین‌المللی شناخته شده، اما بسیاری از جوانان شهر و استان خودمان شناخت کافی از زندگی و خدمات آنان ندارند.

وی پیشنهاد کرد: با مشارکت دانشگاه گیلان، سایر دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش، بنیاد ملی نخبگان، دستگاه‌های فرهنگی و مدیریت شهری، طرحی جامع برای شناسایی، مستندسازی و معرفی مفاخر علمی، فرهنگی، تاریخی و ایثارگری گیلان تدوین و اجرایی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در پایان ابراز امیدواری کرد از ظرفیت دانشگاه‌های استان برای پرورش دانشمندانی در تراز جهانی استفاده شود و گفت: گیلان سرزمین دانشمندان، اندیشمندان، هنرمندان، مبارزان و قهرمانان ایثارگر است؛ از کوشیار گیلانی و پروفسور فضل‌الله رضا تا دکتر آذر اندامی و پروفسور مجید سمیعی و از میرزا کوچک‌خان تا شهید حسین املاکی؛ این بزرگان بخشی از هویت و اعتبار تاریخی گیلان هستند و باید در حافظه و اندیشه نسل جدید حضور داشته باشند.