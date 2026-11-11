حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تلخ چند هفته گذشته در محور قدیم جاده قم–کاشان و جان‌باختن ۱۴ نفر در کمتر از ۳۰ ساعت اظهار کرد: این اتفاق فاجعه‌ای است که ضرورت پاسخگویی و ورود جدی مدیریت استان اصفهان را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مطالبه مردم منطقه محدود به مسائل محلی نیست، ابراز کرد: موضوع اصلی، عدالت در توسعه است. کاشان در حوزه اقتصادی، مالیاتی و سایر بخش‌ها به اقتصاد استان کمک می‌کند، اما این پرسش جدی وجود دارد که آیا به همان اندازه از امکانات و اعتبارات توسعه‌ای برخوردار شده است؟

امام جمعه مشکات با اشاره به وضعیت نامناسب محور قدیم قم–کاشان تصریح کرد: این محور صرفاً یک جاده محلی نیست، بلکه مسیری ملی و فرامنطقه‌ای است و وضعیت ایمنی آن نیازمند رسیدگی فوری است.

وی با بیان اینکه مشکلات ایمنی تنها به جاده قدیم محدود نمی‌شود، نسبت به وضعیت آزادراه قم–کاشان نیز هشدار داد و خاطرنشان کرد: نبود روشنایی و خط‌کشی مناسب، کمبود علائم هشداردهنده و نظارت ناکافی پلیس، در کنار سبقت‌های خطرناک خودروهای سنگین و سرعت غیرمجاز، جان مسافران را به خطر انداخته است.

حجت الاسلام والمسلمین پهلوانی با خطاب قرار دادن استاندار اصفهان، خواستار ورود مستقیم و میدانی وی به این موضوع شد و تصریح کرد: انتظار داریم مسئولان به‌صورت جدی پای کار بیایند و اجازه ندهند مطالبات و دغدغه‌های مردم در جلسات بی‌نتیجه یا پیچ‌وخم بروکراسی اداری گم شود چراکه فاجعه جان‌باختن ۳۰ نفر در محور قدیم جاده قم–کاشان، مدیریت استانی را زیر سؤال می‌برد.

وی تأکید کرد: مردم منتظر اقدام عملی، اختصاص بودجه و تأمین اعتبار برای رفع مشکلات زیرساختی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی منطقه هستند و این مطالبه باید به یک اقدام زیربنایی و ماندگار منجر شود، نه اینکه صرفاً در حد وعده و برگزاری جلسه باقی بماند.