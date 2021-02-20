خبرگزاری مهر- گروه استانها: با نزدیک شدن به بهار و روزهای انتهایی زمستان برداشت محصولات کشاورزی یکی پس از دیگری در جنوب کرمان آغاز میشود اما این بار هم تجربه تلخ سالهای قبل در حال تکرار شدن است.
در حالی کشاورزان شهرستانهای جنوبی استان کرمان مشغول برداشت پیاز و گوجه هستند که افت شدید قیمت این محصولات آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، هرچند مسئولان میگویند که با حضور وزیر کشاورزی زمینه صادرات محصول پیاز فراهمشده است اما عملاً در کف بازار و میدانهای ترهبار جنوب کرمان هنوز هم صفهای طولانی فروش پیاز وجود دارد و کشاورزان زیر شلاق آفتاب همچنان منتظر مشتری برای پیاز هستند.
در حالی کشاورزان شهرستانهای جنوبی استان کرمان در حال برداشت پیاز و گوجه هستند که افت شدید قیمت این محصولات آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است
طرح فروش تضمینی پیاز به دلیل بهصرفه نبودن قیمت پیشنهادشده هم نتوانسته مشکل کشاورزان را رفع کند در این شرایط برداشت گوجهفرنگی نیز با افت قیمت در هشتبندی هرمزگان همراه شد و همین امر به استان کرمان نیز سرایت کرد.
کشاورزان انتظار داشتند ضرری که بعد از افت قیمت محصولات ایجادشده بود را با فروش سیبزمینی جبران کنند که این محصول نیز زیر سایه سنگین دلالان و واسطهها قرار گرفت و قیمت به حدی افت کرده که حتی برداشت محصول نیز برای کشاورز بهصرفه نیست.
این در حالی است که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس پیشازاین در جنوب کرمان حضور یافته و از نزدیک مشکلات را بررسی کردند، وزیر کشاورزی نیز در همین راستا به جنوب کرمان سفر و وعده حل مشکل بازار محصولات کشاورزی را داد.
جنوب کرمان با مشکل بازار فروش مواجه است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مهر در این خصوص اظهار داشت: جنوب استان کرمان در زمینه تولید هیچ مشکلی ندارد اما در حوزه بازار و فروش با مشکل مواجه هستیم.
سید جواد ساداتی نژاد افزود: کمیسیون در این زمینه جلسات متعددی برگزار کرده و حتی سفیر روسیه در کمیسیون حضور یافته و رایزنیهای لازم برای صادرات محصول انجام شده است.
وی جنوب کرمان را نگین کشاورزی ایران دانست و بیان کرد: باید زمینه صادرات محصولات کشاورزی جنوب کرمان را فراهم کنیم تا مشکلات رفع شود.
عدم رعایت الگوی کشت بهانه مسئولان برای توجیه ناتوانی در صادرات
وی گفت: حل مشکل بازار یعنی رفع مسئله صادرات و اگر این کار را نکنیم کشاورز زیر دست واسطهها له خواهد شد، مسئولان استان در زمینه جذب سرمایهگذار و توسعه صادرات کشاورزی ورود جدی داشته باشند.
حل مشکل بازار یعنی رفع مسئله صادرات و اگر این کار را نکنیم کشاورز زیر دست واسطهها له خواهد شد، مسئولان استان در زمینه جذب سرمایهگذار و توسعه صادرات کشاورزی ورود جدی داشته باشند ساداتی نژاد افزود: جنوب استان کرمان فقط باید روی بازار تمرکز کند و این مشکل را حل کنیم.
بهرغم این اظهارات اما در عمل هنوز هیچ اقدامی انجامنشده است، بعدازاینکه گفته شد افت قیمت پیاز به دلیل کشت بیرویه است حالا نوبت سیبزمینی شده که مسئولان همین بهانه را برای افت قیمت مطرح کنند.
بازهم میان کشاورزان جنوب کرمان حضور پیدا کردیم؛ در میدان ترهبار جنوب کرمان در کنار صفهای طویل پیاز حالا صفهای سیبزمینی نیز ایجادشده است.
عباس یکی از کشاورزان است که میگوید: گونی که برای خرید سیبزمینی خریدم از سیبزمینی داخل گونی گرانتر است.
وی میگوید: تمام زندگیام را نقد کرده و سیبزمینی و پیاز کشت کردم، حالا برای خرج خانهام ماندهام و کسی حاضر نیست محصول را بخرد از مجلس تا وزارت خانه مسئولان به جنوب کرمان آمدند و وعده دادند و رفتند اما حالا ما هستیم و محصولی که روی دستمان مانده است.
در خواست کشاورزان کرمان از مسئولان قوه قضائیه
وی گفت: دولت و مجلس که نتوانستند دست دلالان را کوتاه و زمینه صادرات را مهیا کنند لذا از مسئولان قوه قضائیه میخواهیم ورود کنند.
وی میافزاید: از منوجان سیبزمینی را بار زدهام و به جیرفت آمدهام اما حتی هزینه برداشت، بنزین و گونیهای محصول هم تأمین نمیشود، کسی محصول را نمیخرد و هر از چند گاهی دلالان میآیند و پیشنهادهای بسیار پایین میدهند.
این کشاورز میگوید: ۱۵ هکتار سیبزمینی کاشتهام اما حالا هیچچیز ندارم، الآن این محصول را جلوی گاو بریزم یا گوسفند؟
مسئولان مشخص نیست کجا هستند
وی میگوید: حاضرم سیبزمینی را کیلویی ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان بفروشم تا نان شب خانوادهام را تأمین کنم اما خریدار وجود ندارد، چرا مسئولان فکری به حال کشاورزان نمیکنند. در سال جهش تولید بهجای حمایت از تولید کشاورزان جنوب کرمان نگران فروش تولیداتشان هستند و مسئولان هم مشخص نیست کجا هستند؟
حاضرم سیب زمینی را کیلویی ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان بفروشم تا نان شب خانواده ام را تأمین کنم اما خریدار وجود ندارد
یک کشاورز کرمانی میگوید: چهار هکتار پیاز و ۱۰ هکتار سیبزمینی کاشتیم و تمام محصول خیار هم به دلیل سرمازدگی از بین رفت، نه پیاز را میخرند و نه سیبزمینی را! چرا بحث صادرات را حل نمیکنند؟ منِ کشاورز که نمیتوانم با بازرگان عمانی مذاکره کنم این کار افرادی است که پشت میز مینشینند.
کمال خدادادی ادامه میدهد: میگویند در تهران سیبزمینی کیلویی ۲,۵۰۰ تومان است؛ کرایه هم سرسامآور است، چرا بعد از خرید کود و سم بهصورت آزاد و افزایش قیمت نهادهها محصول روی دست ما مانده است؟ مسئولان بگویند ما کشاورزان چگونه باید زندگی و معیشت خود را بگردانیم.
وی میگوید: وزیر آمده و قول تسهیلات داده است اما من که نمیتوانم محصول بفروشم چطور باید قسط بدهیم.
وی خطاب به رئیسجمهور گفت: من کشاورز در گرمای منطقه غذا برای کشور تولید کردم، در سال جهش تولید چه کردهاید؟ چرا مشکل ما را حل نمیکنید؟
این کشاورز میگوید: من تولید کردهام چرا حمایت نمیکنید؟ چرا بعد از سه روز رفتوآمد کسی حاضر نیست سیبزمینی من را کیلویی ۵۰۰ تومان هم بخرد، کمر کشاورزان جنوب کرمان شکست چرا صدای ما را نمیشنوید؟
وی گفت: مسئولان بهجای حل مشکل مردم در اینستاگرام پست میگذارند و در کنار کشاورزان عکس میگیرند یک نفر از این افراد باید توضیح دهد چرا نمیتوانند محصول کشاورزی ما را به بازار مصرف کشورهای همسایه صادر کنند؟
مسئولان به جای حل مشکل مردم در اینستاگرام پست میگذارند و در کنار کشاورزان عکس میگیرند یک نفر از این افراد باید توضیح دهد چرا نمیتوانند محصول کشاورزی ما را به بازار مصرف کشورهای همسایه صادر کنند
رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: کشاورزان با توجه به شرایط سخت اقتصادی تلاش خود را برای تولید انواع محصولات به کار گرفتهاند و انتظار میرود زمینه برای صادرات محصولات فراهم شود.
سعید برخوری افزود: تلاش میکنیم ضمن هماهنگی با مسئولان جلوی افت قیمت را بگیریم و از کشاورزان هم میخواهیم محصول خود را به واسطهها نفروشند و زمینه افت قیمت محصول را فراهم نکنند.
وی ادامه داد: چاره کار در جنوب استان کرمان دو چیز است اول سرمایهگذاری درزمینهٔ ایجاد کارخانههای فرآوری محصول و دوم ایجاد زمینههای صادرات محصول، باید در این دو مورد کار بیشتری انجام شود تا بعد از تولید با مشکل فروش مواجه نشویم.
باوجود تمام وعدههای مسئولان اما همچنان کشاورزان در شهرستانهای جنوبی کرمان با مشکل جدی درزمینهٔ فروش محصولات مواجه هستند و در سال جهش تولید انواع تولیدات کشاورزان در دومینوی افت قیمت محصول گرفتارشده است.
در این میان واسطهها هم با خرید محصولات به قیمت اندک از کشاورزان و فروش با چندین برابر قیمت به مصرفکنندگان دسترنج کشاورزان را به جیب میزنند.
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