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۴ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۱۹

به صورت اینترنتی؛

پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی از فردا آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی از فردا آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیت قطارهای نوروزی به صورت اینترنتی از فردا ۵ اسفند آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۰ از فردا پنجم اسفند ۹۹ آغاز می‌شود.

فروش اینترنتی همه مسیرها به غیر از مسیرهای منتهی به شهر مشهد مقدس و بالعکس از ساعت ۷ صبح پنجم اسفند ۹۹ به صورت اینترنتی آغاز می‌شود.

فروش اینترنتی همه مسیرهای منتهی به مشهد مقدس به غیر از تهران مشهد و بالعکس از ساعت ۱۲ روز پنجم اسفند آغاز می‌شود.

فروش اینترنتی همه قطارهای مسیر تهران-مشهد و بالعکس و همچنین مسیرهای تهران-طبس، تهران-خواف، تهران-سمنان و بالعکس از ساعت ۱۷ روز پنجم اسفندماه آغاز خواهد شد.

همچنین فروش بلیت قطارهای نوروزی از طریق مراکز فروش، از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ششم اسفند، در همه مسیرها آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5153169

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    نظرات

    • ايراني IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      ملت مسافرت برن يا نرن ؟ مسئله كدام هست ؟ تكليف چيه ؟
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
      0 0
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      فروش بلیط قطار نوروزی؟؟!!! ،مگر تردد استان به استان بخاطر کرونا ممنوع نیست. پس مفهوم این تبلیغ چیست.؟؟!

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