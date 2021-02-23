به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدرضا اله یار در تشریح اقدامات شاخص معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان از راهبری بیش از ۳۷۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۹.۳۰۰ میلیارد ریال در سال جاری خبر داد.

وی گفت: پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی و ارتقای سامانه‌های اعلام و اطفای حریق بنادر بازرگانی و بنادر کوچک از اقداماتی است که در سال ۹۹ دنبال شده است.

وی افزود: اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت مصرف انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ در بنادر انزلی، امام خمینی (ره)، شهید رجایی، نوشهر و امیرآباد، از فعالیت‌های مهمی است که در سال جاری انجام شده است.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اقدامات انجام شده در بخش تجهیزات با اشاره به تدوین ابلاغ و اجرای شیوه‌نامه هدایت و نظارت پروژه‌های تجهیزاتی، اظهار داشت: تحویل یک فروند بارج مقابله با آلودگی، خارج سازی مغروقه اس‌ال- استار، حویل شناور دریاپاک۱ و تکمیل شروع به حمل لایروب‌های هاپرساکشن ۴۰۰۰ متر مکعبی تا پایان سال، از اهم اقدامات تجهیزاتی به شمار می‌آید.

وی درباره رویکردها و کارهای انجام شده توسعه‌ای در حوزه سواحل و بنادر از اتمام و تصویب مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی ۱۱ بندر اصلی خبر داد و افزود: اتمام طرح تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بوشهر، شروع مطالعات سیستان و بلوچستان، تکمیل پروژه پایش و شبیه‌سازی سواحل خوزستان و همچنین انجام هیدروگرافی ۵۰ بندر اصلی و فرعی و منطقه از دیگر کارهای است که در بخش سواحل و بنادر انجام شده است.

اله یار در خصوص اقدامات انجام شده در بخش گردشگری دریایی از بازسازی ترمینال مسافری آبادان، بهسازی بازوی غربی موج‌شکن بندر انزلی و اجرای ۵۰ درصدی طرح توسعه بندر مسافری چمخاله خبر داد.

معاون مهندسی و توسعه امور زیر بنایی سازمان بنادر درباره طرح توسعه سواحل مکران، به تکمیل فاز اول طرح توسعه شهید بهشتی چابهار، شروع عملیات اجرایی احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی غلات و شروع عملیات احداث کریدور لجستیکی بندر شهید بهشتی چابهار اشاره کرد.