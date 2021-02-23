به گزارش خبرگزاری مهر، درپی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم حل اختلافات دولت و مجلس درباره یکی از مواد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، محمد باقر قالیباف، مجتبی ذوالنور و فریدون عباسی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس را مأمور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کرد.

رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است، درباره اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی) با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، موضوع را به سرعت پیگیری کنند.

قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنی‌ها در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: ضرورت دارد دغدغه نمایندگان مردم در مجلس در اجرای کامل و دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در صدر پیگیری‌ها و رایزنی‌ها قرار داشته باشد.