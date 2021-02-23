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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۹:۵۹

در اجرای فرمان رهبر انقلاب برای تعامل دو قوه انجام شد؛

ماموریت رئیس‌مجلس به «ذوالنور» و «عباسی»/ گزارش به مجلس ارائه شود

ماموریت رئیس‌مجلس به «ذوالنور» و «عباسی»/ گزارش به مجلس ارائه شود

رئیس مجلس در راستای فرمان رهبر انقلاب برای تعامل با دولت درباره نحوه اجرای قانون «لغو تحریم‌ها» رؤسای ۲ کمیسیون مجلس را موظف کرد در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی، این مسئله را پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم حل اختلافات دولت و مجلس درباره یکی از مواد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، محمد باقر قالیباف، مجتبی ذوالنور و فریدون عباسی رؤسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس را مأمور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کرد.

رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است، درباره اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی) با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، موضوع را به سرعت پیگیری کنند.

قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنی‌ها در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: ضرورت دارد دغدغه نمایندگان مردم در مجلس در اجرای کامل و دقیق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در صدر پیگیری‌ها و رایزنی‌ها قرار داشته باشد.

کد مطلب 5154185

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