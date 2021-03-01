هدف بادران صعود به لیگ برتر است/ نیامدیم که زود از فوتبال برویم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بادران یکی از تیم‌های مدعی در فصل جاری لیگ برتر است. این تیم تهرانی که در پایان هفته چهاردهم صدرنشین مسابقات بود، با یک شکست خانگی مقابل قشقایی به رده چهارم سقوط کرد، با این حال فاصله آنها تا صدر جدول تنها ۳ امتیاز است و امید زیادی به بازگشت زودهنگام به شرایط قبل دارند.

سیده شهره موسوی مدیرعامل باشگاه بادران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط این تیم بیان داشت: ششمین فصل حضور بادران در فوتبال را تجربه می‌کنیم و با همه مشکلاتی که در این زمینه داشتیم، با حفظ شرایط سلامت در فوتبال به راهمان ادامه دادیم. ما از روز اول ورود به فوتبال به مشکلات آن واقف بودیم و با علم کامل به همه مشتقات وارد این مسیر شدیم و نگاه‌مان بلند مدت بود. در واقع ما به فوتبال نیامدیم که مقطعی باشیم و برویم، آمدیم تا بلند مدت در فوتبال حضور داشته باشیم و ثابت کنیم بخش خصوصی هم می‌تواند با موفقیت در فوتبال حضور داشته باشد.

مدیرعامل باشگاه بادران بیان داشت: در این چند سال یک سیر رو به جلو را در فوتبال پیمودیم و هرگز به لحاظ اداری، مالی و فنی نوسان نداشتیم. تیم ما به بلوغ خوبی رسیده و در این فصل ظرفیت صعود به لیگ برتر را داریم. به کادر فنی خوب و بازیکنان پرتوانی که داریم اعتقاد داریم و با حمایت از آنها تا آخرین هفته مسابقات برای راهیابی به لیگ برتر تلاش می‌کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: در همه این سال‌ها با مشکلات فراوانی مواجه بودیم، از شرط بندی ها گرفته تا جادوگران و دلالان و غیره. اما در همه این شرایط سعی کردیم سلامت را در تیم خود حفظ کنیم، تا جایی که در این راه تاوان و خسارت زیادی هم متحمل شدیم، اما ترجیح دادیم این خسارت را تحمل کنیم، اما از اصول خود عدول نکنیم.

موسوی خاطرنشان ساخت: در کنار تیم اصلی که در لیگ دسته اول حضوری فعال دارد، نگاه ویژه‌ای در این باشگاه به سازندگی در سنین پایه وجود دارد تا در سالهای آینده بتوانیم با استفاده بیشتر از محصولات آکادمی از هزینه‌های خرید بازیکن بکاهیم. این نگاه می‌تواند در سالهای آینده از هزینه‌های برای خرید بازیکن بکاهد و در حالتی خوشبینانه منجر به کسب درآمد شود.

مدیرعامل باشگاه بادران در ادامه تاکید کرد: خیلی از مشکلاتی که گریبان فوتبال ما را گرفته و تبدیل به گره‌های کور شده، ریشه در دولتی بودن فوتبال دارد. بدهی‌های سرسام‌آوری که خیلی از تیم‌های دولتی به خصوص استقلال و پرسپولیس دارند، ناشی از بودجه‌های دولتی است که در اختیار مدیرانی قرار دارد که امنیت شغلی نداشته و نمی‌توانند اهداف بلند مدت تعریف کنند. مشکلی که قطعاً در بخش خصوصی پیش نمی‌آید.

وی تصریح کرد: در بخش خصوصی از یک سو دست باشگاه در جیب خودش است و از سوی دیگر مدیریت مجموعه امنیت شغلی دارد و می‌تواند نگاه بلند مدت و دلسوزانه داشته و اهداف بلند مدت را تعریف کند. این بزرگ‌ترین رمز موفقیت بخش خصوصی است. حال اگر مدیرانی در بخش خصوصی باشند که علم و توان درآمدزایی از فوتبال را داشته باشند تا تیم به درآمدهای پایدار رسیده و به مرز سود دهی برسد، فوتبال جذاب و سالم می‌شود و امکان پیشرفت برای آن میسر می‌گردد.

موسوی در خاتمه خاطرنشان ساخت: ما سعی کرده و می‌کنیم تا تیم بادران یک نمونه خیلی خوب برای بخش خصوصی باشد و دیگر افراد و علاقمندانی که توان سرمایه گذاری در فوتبال را دارند با الگو برداری از این باشگاه، با جرات و شهامت بیشتری وارد گود فوتبال شوند.