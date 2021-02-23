انجام غربالگری کرونا برای ۶۲۹ هزار نفر در قالب طرح شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قلیان با بیان اینکه تا کنون ۶۲۹ هزار نفر از گروه‌های پرخطر زیر پوشش گام چهارم غربالگری طرح شهید حاج قاسم سلیمانی قرار گرفتند، اظهار کرد: در قالب این طرح ۲۹ هزار و ۷۵۸ نفر نیاز به پیگیری داشتند که از این تعداد ۲۸ هزار و ۸۴۰ نفر مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای آنها انجام شده است.

وی با بیان اینکه طرح شهید سردارحاج قاسم سلیمانی با راهبرد مدیریت و کنترل اپیدمی کووید – ۱۹ به شیوه محله و خانوار محور و مبتنی بر برنامه «هر خانه یک پایگاه سلامت»، به اجرا در آمده است تصریح کرد: اطلاع رسانی با هدف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط افراد، کمک به شناسایی و ارجاع به موقع مبتلایان به مراکز درمانی، کمک به رفع موانع قرنطینه، کمک‌های معیشتی، پیگیری امور شخصی، فراهم آوری خدمات تکمیل درمان و.... از جمله مواردی است که در این طرح به آن پرداخته می‌شود.

مسئول بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: هدف اصلی طرح مسجد سنگر سلامت باید منتهی به در خانه نگه داشتن بیماران مبتلا به کرونا شود، زیرا اگر فرد مبتلا در خانه بماند از ابتلای ۳۵ نفر دیگر و مرگ یک نفر جلوگیری می‌شود که اقدام بسیار مؤثری در قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا انجام می‌شود.

محسن ذاکریان افزود: یکی دیگر از اقداماتی که در این طرح در حال اجرا است، طرح آمرین سلامت است که ما به نوعی در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اصناف، مشاغل محلی، تجمعات محلی و مراسم ختم و عروسی که امروز مشکل ساز شده‌اند، از ظرفیت امر به معروف استفاده کرده‌ایم و مردم بر اساس پروتکل‌های ابلاغی، امر به معروف سلامت، می‌شوند.

وی افزود: این طرح به صورت محله‌محور و با مرکزیت مساجد استان اجرا می‌شود که طبق تقسیم بندی جغرافیایی ۱۵۰ حوزه مقاومت بسیج در استان خراسان رضوی عامل اجرای طرح مسجد سنگر سلامت شده‌اند، به صورتی که با تشکیل هسته‌هایی شامل امور مساجد خراسان رضوی، نمایندگان بسیج و دانشگاه علوم پزشکی این طرح در ۲۴۰۰ مسجد و محله در سراسر استان در حال اجرا است.