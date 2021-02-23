جو بایدن روسیه را تحریم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، منابع آگاه از آمادگی دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا برای همگامی با اروپا با هدف اعمال تحریم علیه روسیه به اتهام مسمومیت و در نهایت زندانی کردن «آلکسی ناوالنی» وبلاگ نویس منتقد روس، خبر می‌دهند.

این اقدام به عنوان وجه تمایز بایدن از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تلقی خواهد شد که بسته تحریمی را برای روسیه تدارک دیده بود ولی هرگز آن را اجرایی نکرد.

از سوی دیگر، این نخستین اقدامی است که بایدن با ادعای دفاع از حقوق بشر، علیه روسیه اتخاذ می‌کند.

بسته تحریمی که دولت ترامپ پیشتر علیه روسیه تدارک دیده بود شامل تحریم‌های قانون ماگنیتسکی علیه افراد دخیل در بازداشت ناوالنی، تحریم‌های درج شده در قانون مبارزه با تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی مورخ سال ۱۹۹۱ و تحریم‌های مندرج در فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ است که به مسدود کردن دارایی افراد متهم به اشاعه تسلیحات کشتار جمعی منجر می‌شود حال آنکه در نهایت، تحریم‌ها شامل محدودیت یا لغو روادید دیپلماتیک نیز خواهد شد.

این در حالی است که اتحادیه اروپا دیروز چهار مقام روسیه را تحریم کرد.

به گزارش مهر، شنبه این هفته (۲ اسفند)، یکی از دادگاه‌های مسکو، ناوالنی را به جُرم افترا به یکی از کهنه سربازان جنگ جهانی دوم، ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه کرد.

خانواده این پیرمرد ۹۵ ساله گفته‌اند که شاکی پس از خواندن نظرات ناوالنی در اینترنت دچار لطمه روحی و جسمی شدیدی شده است.

این مخالف دولت روسیه به جرم خود اعتراف نکرد و در حال حاضر مشغول گذراندن سه سال و نیم حبس به جرم کلاهبرداری است.

برخی از کشورهای اروپایی مانند لهستان، رومانی و کشورهای حوزه بالتیک بارها از بروکسل خواسته بودند تا مسکو را به خاطر موضوع ناوالنی تحریم کرده و پروژه نورد استریم ۲ که گاز روسیه به آلمان را منتقل خواهد کرد، هدف قرار دهد.