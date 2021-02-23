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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۲:۱۳

در همگامی با اروپا؛

جو بایدن روسیه را تحریم می کند

جو بایدن روسیه را تحریم می کند

رئیس جمهور آمریکا در تدارک تحریم روسیه به بهانه مسمومیت و در نهایت زندانی شدن «آلکسی ناوالنی» است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، منابع آگاه از آمادگی دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا برای همگامی با اروپا با هدف اعمال تحریم علیه روسیه به اتهام مسمومیت و در نهایت زندانی کردن «آلکسی ناوالنی» وبلاگ نویس منتقد روس، خبر می‌دهند.

این اقدام به عنوان وجه تمایز بایدن از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تلقی خواهد شد که بسته تحریمی را برای روسیه تدارک دیده بود ولی هرگز آن را اجرایی نکرد.

از سوی دیگر، این نخستین اقدامی است که بایدن با ادعای دفاع از حقوق بشر، علیه روسیه اتخاذ می‌کند.

بسته تحریمی که دولت ترامپ پیشتر علیه روسیه تدارک دیده بود شامل تحریم‌های قانون ماگنیتسکی علیه افراد دخیل در بازداشت ناوالنی، تحریم‌های درج شده در قانون مبارزه با تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی مورخ سال ۱۹۹۱ و تحریم‌های مندرج در فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ است که به مسدود کردن دارایی افراد متهم به اشاعه تسلیحات کشتار جمعی منجر می‌شود حال آنکه در نهایت، تحریم‌ها شامل محدودیت یا لغو روادید دیپلماتیک نیز خواهد شد.

این در حالی است که اتحادیه اروپا دیروز چهار مقام روسیه را تحریم کرد.

به گزارش مهر، شنبه این هفته (۲ اسفند)، یکی از دادگاه‌های مسکو، ناوالنی را به جُرم افترا به یکی از کهنه سربازان جنگ جهانی دوم، ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه کرد.

خانواده این پیرمرد ۹۵ ساله گفته‌اند که شاکی پس از خواندن نظرات ناوالنی در اینترنت دچار لطمه روحی و جسمی شدیدی شده است.

این مخالف دولت روسیه به جرم خود اعتراف نکرد و در حال حاضر مشغول گذراندن سه سال و نیم حبس به جرم کلاهبرداری است.

برخی از کشورهای اروپایی مانند لهستان، رومانی و کشورهای حوزه بالتیک بارها از بروکسل خواسته بودند تا مسکو را به خاطر موضوع ناوالنی تحریم کرده و پروژه نورد استریم ۲ که گاز روسیه به آلمان را منتقل خواهد کرد، هدف قرار دهد.

کد مطلب 5154353
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      1 2
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      معتاد به تحریم هستن اینا روانی شدن همشون
    • IR ۱۶:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      1 1
      پاسخ
      سخنگوی کاخ سفید اظهار فضل نموده که مایلیم بدون هیچ گامی، با ایران روابط دیپلماتیک داشته باشیم. باید به این سخنگو گفت که اولا شما که خودتونو صاحب تمدن میدانید چرا خارج از آداب بین المللی سخن می‌گویید. مگر در جهان فقط شما هستید که منافع دارید. شما سفید پوست‌های آمریکایی یک رای دارید. بقیه کشورها هم را
    • علی IR ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      2 6
      پاسخ
      از افزایش تقابلات غرب با روسیه و چین به نفع خود بهره برداری کنیم و روابطی راهبردی با چین و روسیه برقرار کنیم تا از طریق اقدامات جمعی و استفاده از مزیت های نسبی یکدیگر اقتصادهای خود را در برابر تحریم ها و تهدیدهای غرب مقاوم سازی کنیم و اهرم فشار و تحریم را از دست غرب خارج کنیم
    • کتی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
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      خوبه ،یه چیز یاد گرفتن ،تحریم ،تحریم ،مسخره بازیشو دیگه درآوردن هرچی بهونفعشون نباشه تحریم ،پس چرا اسراییل داره هر غلطی میکنه تحریمش نمیکنید ،چون اسراییل یه لونه هست که واسه خودتون درست کردین. آمریکاباید واسه کارهاش توی خاورمیانه یه پایگاه داشته باشه ،بابا ول کنید دنیا رو ،مردم دنیا آقابالاسرنمیخوان
    • سید IQ ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خوب ببینید اینا که به ابر قدرتهای جهان رحم نمیکنند چطور میخوان به ایران رحم کنند ایران هم باید ابر قدرت بشه که شده و از این مسخره بازی های برجامی و غیره خارج بشه و روی قدرت خودش فقط تمرکز کنه

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