گسترش فعالیت دو سامانه بارشی شمالی و جنوبی در بیشتر مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر همراه با ریزش هوای سرد بارش پراکنده برف و باران در گیلان و مازندران آغاز می‌شود، فردا بر شدت بارش در این استان‌ها افزوده می‌شود و گستره آن مناطقی از جمله اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در سمنان و شرق تهران را فرا می‌گیرد.

به‌تدریج از بعد از ظهر روز چهارشنبه در خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، لرستان، ایلام و جنوب و نوار غربی اصفهان نیز بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف رخ می‌دهد.

روز پنجشنبه با گسترش فعالیت هر دو سامانه شمالی و جنوبی در بیشتر مناطق کشور به‌جز مناطق جنوبی، جنوب شرقی و شرق هرمزگان شاهد بارش خواهیم بود، طی روز جمعه در سواحل غربی دریای خزر، بخش‌هایی از مرکز و جنوب شرق و طی روز شنبه در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و مناطقی از جنوب شرق بارش باران و برف دور از انتظار نیست.

طی این مدت بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف و در مناطق جنوبی همراه با رعد و برق است همچنین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دمای هوا در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بین ۸ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد.

بارش طی روز چهارشنبه در مناطق جلگه‌ای دریای خزر به شکل باران و برف باشد، و طی این روز به‌دلیل وزش باد به‌نسبت شدید احتمال کولاک برف در مناطق کوهستانی و گردنه‌های شمالی البرز نیز وجود دارد.

دمای هوا طی روزهای چهارشنبه و به‌ویژه پنجشنبه در شمال شرق بین ۱۲ تا ۱۸ درجه از روز پنجشنبه تا جمعه در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و جنوب شرق کشور بین ۸ تا ۱۲ درجه کاهش خواهد یافت.

دریای خزر طی روز چهارشنبه متلاطم و طوفانی همراه با وزش باد شدید و طی روز پنجشنبه نیز مواج خواهد بود، از بعد از ظهر امروز تا روز جمعه خلیج فارس و طی امروز و فردا شرق دریای عمان مواج پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر روز چهارشنبه و طی روز پنجشنبه به‌تدریج در جنوب شرق، شرق، بخش‌هایی از شمال شرق و مرکز کشور و طی روز جمعه در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود همچنین از اواخر وقت روز چهارشنبه و طی روز پنجشنبه با توجه به افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک در جنوب خوزستان دور از انتظار نیست.