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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۳۸

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

گسترش فعالیت دو سامانه بارشی شمالی و جنوبی در بیشتر مناطق کشور

گسترش فعالیت دو سامانه بارشی شمالی و جنوبی در بیشتر مناطق کشور

همراه با ریزش هوای سرد بارش پراکنده برف و باران در گیلان و مازندران آغاز می‌شود و فردا بر شدت بارش در این استان‌ها افزوده می‌شود. از روز پنجشنبه نیز سامانه جنوبی بارشی فعال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر همراه با ریزش هوای سرد بارش پراکنده برف و باران در گیلان و مازندران آغاز می‌شود، فردا بر شدت بارش در این استان‌ها افزوده می‌شود و گستره آن مناطقی از جمله اردبیل، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در سمنان و شرق تهران را فرا می‌گیرد.

به‌تدریج از بعد از ظهر روز چهارشنبه در خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، لرستان، ایلام و جنوب و نوار غربی اصفهان نیز بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف رخ می‌دهد.

روز پنجشنبه با گسترش فعالیت هر دو سامانه شمالی و جنوبی در بیشتر مناطق کشور به‌جز مناطق جنوبی، جنوب شرقی و شرق هرمزگان شاهد بارش خواهیم بود، طی روز جمعه در سواحل غربی دریای خزر، بخش‌هایی از مرکز و جنوب شرق و طی روز شنبه در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و مناطقی از جنوب شرق بارش باران و برف دور از انتظار نیست.

طی این مدت بارش در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف و در مناطق جنوبی همراه با رعد و برق است همچنین طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دمای هوا در استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بین ۸ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد.

بارش طی روز چهارشنبه در مناطق جلگه‌ای دریای خزر به شکل باران و برف باشد، و طی این روز به‌دلیل وزش باد به‌نسبت شدید احتمال کولاک برف در مناطق کوهستانی و گردنه‌های شمالی البرز نیز وجود دارد.

دمای هوا طی روزهای چهارشنبه و به‌ویژه پنجشنبه در شمال شرق بین ۱۲ تا ۱۸ درجه از روز پنجشنبه تا جمعه در دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و جنوب شرق کشور بین ۸ تا ۱۲ درجه کاهش خواهد یافت.

دریای خزر طی روز چهارشنبه متلاطم و طوفانی همراه با وزش باد شدید و طی روز پنجشنبه نیز مواج خواهد بود، از بعد از ظهر امروز تا روز جمعه خلیج فارس و طی امروز و فردا شرق دریای عمان مواج پیش‌بینی می‌شود.

از بعد از ظهر روز چهارشنبه و طی روز پنجشنبه به‌تدریج در جنوب شرق، شرق، بخش‌هایی از شمال شرق و مرکز کشور و طی روز جمعه در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و خاک در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود همچنین از اواخر وقت روز چهارشنبه و طی روز پنجشنبه با توجه به افزایش سرعت وزش باد، خیزش گرد و خاک در جنوب خوزستان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 5154473
سمیرا خباز

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    نظرات

    • همکارا IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
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      پاسخ
      گسترش باران در این روز های لازمه با غات و شالی ها در مزرعه ضد قخطی و خشکسالی می با شد و سعی ان ضرورت سبب های غذایی است و چنان اموزش های خا ص بلد می با شید ان را برسا نید و گسترش ان سبب استراحت چندین روزه و خنک بیرون امدن از گرما زدگی می شود ایا مرتب ان را در جساب بفرماییذد و نگهبا نی سا عی در خدمت

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