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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۱

نمایشنامه «هولودومور» به بازار کتاب آمد

نمایشنامه «هولودومور» به بازار کتاب آمد

نمایشنامه «هولودومور» نوشته علی صفری با محوریت قحطی خودساخته استالین در کشور اکراین منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «هولودومور» به نویسندگی علی صفری با محوریت قحطی خودساخته استالین در کشور اکراین توسط انتشارات «آژمان» منتشر شد.

این نمایشنامه آخرین اثر از سه گانه جنگ جهانی است که بحران قحطی و مرگ میلیون‌ها اکراینی طی سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ را روایت می‌کند. تاریخ نگاران هولودومور را بزرگترین نسل کشی تاریخ بشر در دوران صلح می‌دانند.

صفری پیش از این ۲ نمایش «آشویتس زنان» و «برلین ۱۰:۱۰» را با موضوع جنگ جهانی به نگارش درآورده است و «هولودمور» آخرین اثر در این مجموعه است.

همزمان با انتشار نمایشنامه «هولودومور» این اثر به کارگردانی رها حاجی زینل در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.

علاقه مندان می‌توانند برای تهیه اثر و تماشای همزمان نمایش به عمارت نمایشی نوفل لوشاتو مراجعه کنند.

کد مطلب 5154571
آروین موذن زاده

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