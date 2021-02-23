۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار به استان سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر امام جمعه سمنان، ضمن بیان اینکه در ماه‌های پایانی عمر دولت، یک تیم ارزیابی در سطح استان فعال و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را مورد نظارت و پایش قرار می‌دهد، ابراز کرد: یکی از اهداف ما در این ماه‌های باقی مانده اتمام پروژه‌های نیمه تمام است.

وی با بیان اینکه در کنار اعتباراتی که از سفر استانی رئیس جمهور به استان سمنان اختصاص یافت، سعی شده تا با مکاتباتی از رئیس جمهور اعتباراتی برای استان گرفته شود تا بتوانیم شاهد تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های نیمه تمام استان باشیم، افزود: نزدیک به ۲۳۰ میلیارد تومان در این زمینه اعتبار جذب شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۹۹ میلیارد تومان از این اعتبارات در نامه‌ای به رئیس جمهور اختصاص یافته است، ابراز کرد: برای تکمیل طرح عمرانی مربوط به آموزش و پرورش ۴۰ و برای آغاز مجتمع فرهنگی و گردشگری سرخه ۷۰ میلیارد تومان درخواست شده است همچنین ۱۵ میلیارد تومان نیز برای تالار مرکزی سمنان در نظر گرفته شده است.

آشناگر با اشاره به تکمیل بیمارستان ۸۵ تختخوابی مهدی شهر تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده، گفت: سعی می‌کنیم تا پایان عمر دولت، تعدادی از پروژه‌های که نیمه تمام باقی مانده‌اند را به اتمام برسانیم تا در نهایت عملکرد خوبی را از خود بر جای بگذاریم.

وی به مقوله کرونا نیز اشاره کرد و با بیان اینکه به جز شهرستان شاهرود که در وضعیت نارنجی قرار دارد، مابقی شهرستان‌های استان سمنان یا در وضعیت آبی هستند و یا زرد؛ بیان داشت: باید گفت در مجموع شرایط کرونا در استان به ثبات رسیده اما این مهم، بسیار شکننده است و مردم و مسئولان باید کنار هم به کاهش کرونا کمک کنند.