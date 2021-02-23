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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۲۲

دو نشریه‌ جدید در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مجوز فعالیت گرفتند

دو نشریه‌ جدید در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی مجوز فعالیت گرفتند

جلسه‌ کمیته‌ ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار و مجوز فعالیت دو نشریه‌ جدید صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جلسه‌ کمیته‌ ناظر بر نشریات دانشگاه با حضور دکتر محمدعلی امام‌هادی معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس کمیته‌ ناظر بر نشریات دانشگاه و سایر اعضا بصورت مجازی برگزار شد.

در این نشست دکتر امام هادی همفکری تمام اعضا را برای رسیدن به قله‌های موفقیت در حوزه‌ نشریات ضروری دانست.

رئیس کمیته‌ ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اهمیت نشریات دانشگاهی گفت: در نشریات دانشگاهی که در محیط آکادمیک توزیع می‌شوند، باید مطالب کاملا علمی و با تکیه بر مستندات قوی منتشر شوند.

در این جلسه دو نشریه‌ «نبض بهشتی» و  «به توان کا» موفق به کسب مجوز فعالیت شدند، همچنین سایر نشریات متقاضی اعمال تغییرات نیز مجوز لازم را دریافت کردند.

کد مطلب 5154653

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