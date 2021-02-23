«انیس نقاش» زندگی خود را در مسیر مبارزه با اشغالگران سپری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه امروز سه شنبه به مناسبت درگذشت «انیس نقاش» پیام تسلیتی را برای خانواده این اندیشمند و مبارز لبنانی ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، اسد در پیام تسلیت خود در خصوص این اندیشمند لبنانی آورده است: درگذشت انیس نقاش را به تمامی مبارزان و آزادگان جهان تسلیت می گویم. وی زندگی خود را صرف حمایت از مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست کرد.

رئیس جمهور سوریه همچنین در پیام خود تأکید کرده است: نقاش با تمام وجود از مسائل عادلانه جهان اسلام و جهان عرب دفاع کرد. او همواره به عنوان یکی از نمادهای درخشان در اذهان مردم جهان عرب باقی خواهد ماند.

در پیام رئیس جمهور سوریه خطاب به خانواده انیس نقاش همچنین آمده است: نسل‌های آتی معنا و مفهوم پایبندی به سرزمین و دفاع از آن و مبارزه برای احیای حق و حقانیت را باید از انیس نقاش بیاموزند.