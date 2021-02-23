دستگیری سارقان خودروهای مدل پایین در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا زارعی اظهار کرد: به دنبال وقوع سرقت‌های متعدد خودروهای پراید مدل پایین در سطح شهر همدان بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این سرقت‌ها به گونه‌ای بود که سارقان قطعات اصلی خودروها از قبیل باطری، ضبط و باند، کپسول‌های گاز، آچار آلات و زاپاس را سرقت و خودرو را به صورت بدون صاحب در سطح شهر رها می‌کردند، ادامه داد: با روش‌های خاص پلیسی و در چند عملیات پیچیده اطلاعاتی، تصویر سارقان سابقه دار که اخیراً از زندان همدان آزاد شده بودند به دست آمد و تحقیقات برای دستگیری نامبردگان انجام شد.

جانشین انتظامی استان همدان بیان کرد: سارقان که ۲ نفر بودند حین ورود به مخفیگاهشان در حاشیه شهر همدان دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل شدند و در بازجویی‌های اولیه و با ارائه دلایل، مدارک و مستندات به سرقت ۱۴ دستگاه خودروی سواری پراید از سطح شهر اعتراف کردند.

این مقام انتظامی استان همدان تصریح کرد: ۲ خریدار اموال سرقتی نیز با راهنمایی سارقان دستگیر و پرونده به دادسرا ارسال و متهمان با قرار مناسب روانه زندان شدند.