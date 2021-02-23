عدم انطباق مشخصات راننده وبیمه گذار مانع دریافت خسارت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بر اساس بخشنامه صادره ۱۵۳۰۶۶/۴۰۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی، در مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پلاک ملی، شرکت بیمه در زمان صدور بیمه نامه می‌بایست اطلاعات گواهینامه راننده / رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه (حداقل یک راننده) را از بیمه گذار اخذ و از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که راننده وسیله نقلیه می‌تواند فردی غیر از بیمه گذار و یا مالک وسیله نقلیه باشد و عدم انطباق مشخصات راننده و بیمه گذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمه نامه نخواهد بود.

همچنین اطلاعات رانندگان وسایل نقلیه که به ترتیب مذکور گردآوری می‌شود صرفاً به منظور مطالعات و محاسبات آماری بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های «راننده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین تاکید می‌نماید عدم انطباق مشخصات راننده در زمان خسارت با اطلاعات راننده در زمان صدور بیمه نامه به هیچ وجه باعث عدم پرداخت خسارت نمی‌شود و خسارت زیان‌دیده مطابق مقررات قانونی و کمافی السابق رسیدگی و پرداخت خواهد شد.