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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۰۱

بیمه مرکزی اعلام کرد:

عدم انطباق مشخصات راننده وبیمه گذار مانع دریافت خسارت نیست

عدم انطباق مشخصات راننده وبیمه گذار مانع دریافت خسارت نیست

اداره کل نظارت فنی بر بیمه های غیرزندگی بیمه مرکزی طی بخشنامه ای بر عدم تاثیرگذاری انطباق مشخصات راننده، بیمه گذار و راننده مسبب حادثه در هنگام دریافت خسارت بیمه شخص ثالث تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، بر اساس بخشنامه صادره ۱۵۳۰۶۶/۴۰۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی، در مورد وسایل نقلیه زمینی دارای پلاک ملی، شرکت بیمه در زمان صدور بیمه نامه می‌بایست اطلاعات گواهینامه راننده / رانندگان وسیله نقلیه مورد بیمه (حداقل یک راننده) را از بیمه گذار اخذ و از طریق سامانه سنهاب به بیمه مرکزی ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که راننده وسیله نقلیه می‌تواند فردی غیر از بیمه گذار و یا مالک وسیله نقلیه باشد و عدم انطباق مشخصات راننده و بیمه گذار به هیچ عنوان مانع صدور بیمه نامه نخواهد بود.

همچنین اطلاعات رانندگان وسایل نقلیه که به ترتیب مذکور گردآوری می‌شود صرفاً به منظور مطالعات و محاسبات آماری بیمه مرکزی در زمینه صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های «راننده» مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین تاکید می‌نماید عدم انطباق مشخصات راننده در زمان خسارت با اطلاعات راننده در زمان صدور بیمه نامه به هیچ وجه باعث عدم پرداخت خسارت نمی‌شود و خسارت زیان‌دیده مطابق مقررات قانونی و کمافی السابق رسیدگی و پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 5154832

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