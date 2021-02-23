شناسایی ۷۰۰ مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام میر دریکوند شامگاه سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی بر اساس قانون جرم تلقی می‌شود گفت: به استناد ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی هر گونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب شده و با خاطیان امر بر اساس قانون برخورد قضائی لازم به عمل خواهد آمد.

وی افزود: در همین راستا همکاران امور اراضی جهاد کشاورزی استان لرستان با پایش حدود ۱۲۶ هزار کیلومتر در سطح استان موفق به شناسایی قریب به ۷۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شده‌اند که در نتیجه این شناسایی‌ها به استناد تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفاظت، حدود ۳۰۲ مورد شناسایی، قلع و قمع انجام شده است و در نتیجه این اقدام قریب به ۶۷ هکتار از اراضی زراعی و باغی آزادسازی شده‌اند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: همچنین بر اساس احکام صادره قضائی ١٠ مورد پس از صدور حکم با همکاری نیروی انتظامی قلع و قمع انجام و میزان سه هزار مترمربع از اراضی آزاد سازی شده است.

میر دریکوند افزود: در نتیجه گشت زنی‌هایی که همکاران امور اراضی استان داشته‌اند با صدور اخطار به افرادی که ناآگاهانه یا آگاهانه اقدام به تخریب امور اراضی به ویژه در اطراف روستاها و حاشیه‌ها داشته‌اند ۲۹۲ مورد نیز توقف عملیات صادر شده است.

وی بیان کرد: از هم استانی‌ها تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان حتماً به سامانه ۱۳۱ گزارش ارائه دهند، همچنین از مردم تقاضا داریم قبل از خرید هر گونه زمین کشاورزی استعلامات قانونی لازم به را انجام دهند.