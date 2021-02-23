به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر افزود: تبریز که در زمان‌های نه چندان دور به باغ شهر مشهور بود، به دلیل بی توجهی‌های چند دهه اخیر، از سطوح سبز آن به طور چشمگیری کاسته شده است. بر این اساس در دوره جدید مدیریت شهری، عزم خود را برای جلوگیری از تغییر کاربری فضاهای سبز، توسعه کمّی و کیفی فضای سبز تبریز با افزایش تعداد پارک‌های محله‌ای و جلوگیری از نابودی باغات تبریز و احیای باقیمانده آنها جزم کرده‌ایم.

شهردار تبریز با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی شورای اسلامی تبریز به عنوان سال فضای سبز اظهار کرد: تشکیلات قضائی استان نیز در راستای اهداف عالی شهرداری در حوزه فضای سبز و هم‌دوش و همراه با مجموعه خدوم و اندیشمند و تلاشگر و دلسوز فضای سبز تبریز، با تشکیل جلسات هماهنگی و همفکری با مسئولین فضای سبز این کلانشهر، سازوکار اجرای مجازات‌های سبز را مهیا کرده است.

شهین باهر ادامه داد: در این شیوه، قضات محترم با استفاده از تکالیف قانونی مرتبط و اختیارات قضائی خود در صدور احکام، تهیه و کاشت درخت در سطح شهر را جایگزین مجازات‌های حبس یا جزای نقدی می‌کنند که این احکام تحت نظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز تبریز، اجرا و به تشکیلات قضائی استان گزارش می‌شود.

شهردار تبریز ضمن قدردانی صمیمانه از تشکیلات قضائی استان و شخص رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، اظهار امیدواری کرد با عزم و نهضت عمومی، بتوانیم در کوتاه مدت، کمبود تعداد درختان تبریز را جبران کرده و شهری سرسبز و با نشاط و شاداب، به همشهریان تبریز تقدیم کنیم.