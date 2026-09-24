خبرگزاری مهر - مجله مهر: دلمان خون بود؛ از خواب جهانیان، از تصاویری که سالیان سال از کشتار مظلومین در غزه پیش رویمان بود و از صدایی که از جهان برنمیآمد. دلمان خون بود از ترور دانشمندانمان توسط قاتلان صهیونیستی، از جنگهایی که بر ما تحمیل شد و کک جهان هم از ریخته شدن خون غیرنظامیان و کودکان گزیده نشد! دلمان خون بود از تمام روزهای سیاهی که این رژیم کودککش بر سر کشورمان و دیگر کشورهایی که میخواستند در مقابل تجاوز دشمن به خانه و کاشانهشان بایستند، روا داشته بود؛ از تمام روزهایی که جهان در برابر این جنایتها سکوت کرد، تا به امروز که کرسیهای خالی، مخاطب رئیس خونخواران عالم در مجمع عمومی سازمان ملل شد!
بله، صدای چنین انسانی که وجودش، با مرگ بیگناهان و تیره کردن بخت زندگان عجین شده است و با وقاحت تمام از جنگ و کشتار سخن میگوید و باز هم بهعنوان «نماینده صلح» پشت تریبون سازمان ملل قرار میگیرد، شنیدن ندارد! ارزش شنیدن ندارد صدای انسانی با خوی حیوانی و درندهای که از قرمزی خون کودکانی که در جهان قتلعام کرده است، کراواتی بر گردنش آویخته و پشت تریبون ایستاده و باطل سخن میگوید! حتی حیف همین زمانی که برایش تلف شده که در نهایت، با استقبالی از فحشها و هو کردنهایی در صحن مجمع عمومی بینالملل مواجه میشود و البته که صد حیف از شانس همان ناسزاهایی که نصیب چنین فردی شدهاند.
بله، این کمترین واکنش در قبال صحبتهای عبث و پوچ برای چنین متوحشان و درندگانی است که جهان میتواند نشان دهد! ترک سالن؛ گویی که هرگز نبودهاند، که نیستید! گویی که هرگز شنیده نمیشوند، که نخواهند شد! و گویی که هرگز دیده نمیشوند، که به چشم نخواهند آمد! بله، شما بمانید و دیوارهای سازمان ملل؛ همان دیوارهایی که سالها است رنگ و بوی خون را به خود دیدهاند و با آن خو گرفتهاند! شما بمانید و تنها تصویری از شهید حاج قاسم سلیمانی؛ تصویری که هنوز هم حتی از آن میترسید و گمان میکنید با به شهادت رسیدن او توانسته اید میراث ماندگار او و شهیدان همرزمش را در این آب و خاک از بین ببرید! حاشا و کلا! خواب خوشتان، به کابوسی برایتان بدل شده است؛ کابوسی که حالا برای درد و دل کردن از آن، چیزی جز گوش صندلیهای خالی برایتان باقی نمانده است؛ شما بمانید و صندلیهایی که میزبان درندگان بیصفت جهان توحش است. شما بمانید و دنیای جهنمیتان و رویای لغو و بیهوده با شریکان دست در خون شستهتان که صدای حق به گوش میرسد :«وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا» و بگو: حق آمد و باطل نابود شد؛ همانا باطل نابودشدنی است.(سوره اسراء، آیه ۸۱) اما این تنهایی رژیم تروریست صهیونیستی به فضای مجازی هم رسید و یکی از کاربران در واکنش تنهایی نتانیاهو با لحن تمسخرآمیز نوشت: «اسراییل خیلی هم خوبه، فقط یه مقدار نمایندگان عزیز گرسنه شون بوده رفتن پذیرایی بشن. مدیونی اگه فکر کنی بخاطر نتانیاهو رفتن.»
کاربر دیگری هم نوشت:«نتانیاهو هنوز سخنرانی اش را شروع نکرده بود که بخشی از سالن با (هو) بدرقه اش کردند و هییت های دیگری هم ترجیح دادند سالن را ترک کنند. ظاهرا این بار صدای خالی شدن صندلی ها از صدای سخنران بلند بود.»
و کاربر دیگر با اشاره به حقارت صهیونیست ها نوشت:«جهان شاهد تصویری جدید حقارت اسراییل بود؛ بعد از ورود نتانیاهو ۷۷ کشور سالن رو ترک کردند.»
کاربری هم نوشت:«برای اولین بار حضار نه تنها سالن را ترک کردند که سخنران را هو کردند سخنران مراسم منفور ترین یهودی تاریخ نتانیاهو.»
کاربر دیگر نیز با اشاره به ترس نتانیاهو هنگام سخنرانی نوشت: نتانیاهو در نطق خود در سازمان ملل با آشفتگی و استرس شدیدی که در ظاهر آشکار بود خطاب به صهیونیست ها گفت:« نترسید، تسلیم نشوید و سر خود را بالا بگیرید. صدای خود را بلند کنید و ایستادگی کنید.» واقعا شرح حالی واضح تر از این شرایط وخیم اسراییلی ها و ترس و وحشت آن ها نمیشد داد.»
و در نهایت، کاربر دیگری با اشاره به تصویر حاج قاسم سلیمانی نوشت: «میز ایران هنگام سخنرانی نتانیاهو.»
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