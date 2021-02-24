ایران ۱۱ هزار سال تمدن مستمر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کارگر شامگاه سه‌شنبه در آئین آغاز به کار بنیاد مراغه‌شناسی و رونمایی از کتاب آثار فرهنگی هنری موزه ایلخانی ایران که همزمان با روز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه برگزار شد، افزود: امروزه اگر جامعه و گذشته آن را نشناسیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم به اصول راهبردی دست پیدا کنیم.

وی با طرح این سوال که ارج نهادن به میراث گذشتگان چه دستاوردی برای ما دارد، گفت: کشورمان بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی ۱۱ هزار سال تمدن مستمر دارد و دیپلماسی فرهنگی متکی بر این تمدن گاهی نافذتر از دیپلماسی سیاسی است.

وی با اشاره بر اینکه همین شناخت، راهبرد ما در قبال تنوع اقوام و ادیان ایرانی را مشخص می‌کند، بیان کرد: اقوام و ادیان بر اساس یک شناخت تاریخی همواره به صورت مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و امروزه میراث فرهنگی، همزیستی این همزیستی را برای ما تجلی می‌بخشد.

وی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را از ویژگی‌های ایران بر اساس شناخت متکی بر میراث فرهنگی عنوان کرد و افزود: اگر موزه‌های کشور، اشتراک‌های اقوام و ادیان را برای هر یک از آنان آشکار کنند، اهمیت میراث فرهنگی بیش از پیش در جامعه مشخص می‌شود.

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: میراث فرهنگی خط قرمز همه جوامع بوده و در حقیقت متعلق به همه جهان است؛ بر همین اساس وقتی داعش موزه ملی سوریه را خراب کرد، انزجار جهانی علیه خودش را شکل داد.