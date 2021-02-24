به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارید نرخ اینترنت را افزایش دهید؟ گفت: اینترنت به هیچ وجه گران نمی‌شود. حرف‌هایی که زده می‌شود نادرست است. اگر می‌خواهیم اجازه افزایش قیمت اینترنت را بدهیم، همان موقعی که دوبرابر افزایش دادند و دولت مصوبه محکمی برای برگشت قیمت داد، اجازه می‌دادیم.

آذری جهرمی گفت: حرف‌هایی می‌زنند که نادرست است، اگر دولت دنبال گران کردن اینترنت بود که دیگر نیازی به مصوبه مجلس نبود، ما خودمان اختیار داریم و می‌توانستیم گران کنیم. دو سه ماه قبل هم سهامداران اپراتورها قیمت را بالا بردند و دولت محکم ایستاد و مصوبه قاطعی به وزارت ارتباطات داد تا این قیمت‌ها برگردد و برگشت.

وی تاکید کرد: بالا بردن قیمت ضد توسعه و ضد عدالت است و در شرایط فعلی که مردم درگیر کرونا و گرانی هستند، فضای مجازی به قول برخی «قوت غالب» است و فطریه را براساس اینترنت محاسبه می‌کنند.

وزیر ارتباطات گفت: اینکه تعرفه ها را بالا ببریم ظلم است زیرا ما ۴ سال قیمت را تثبیت کردیم و امروز هم استراتژی مان همان است و بر این اساس محکم ایستادگی خواهیم کرد تا این اتفاق نیفتد.

آذری جهرمی گفت: البته خوشحالیم از رویکردی که دیروز مجلس نشان داد و گفت معتقد به گران کردن اینترنت نیستیم. این در صحبت خوب است و ما آن را به عنوان یک سیگنال مثبت می‌بینیم اما یک سوال وجود دارد که چگونه می‌شود به یک بنگاه اقتصادی گفت ۱۰ درصد مالیات را بالا ببر و به قیمت خود دست نزن. اگر این معادله اقتصادی را حل کردید به ما هم بگوئید زیرا ما انقدر ریاضی‌مان خوب نیست.

وی گفت: ما نمی‌توانیم درک کنیم که ۱۰ درصد مالیات را افزایش دهیم و قیمت هم تغییر نکند. البته یک فرمولی هم دارد و آن اینکه بنگاه مربوطه و توسعه ارتباطات تعطیل شود.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: دولت در یک ماه و نیم گذشته مصوب کرد که اپراتورها ۴ درصد از مالیات خود را کم کنند و در توسعه روستایی سرمایه گذاری کنند، وقتی ما دغدغه مردم مناطق محروم را داریم و مرتب پیگیری می‌کنیم که در مناطق محروم کرونا چه شد و آموزش عقب افتاد و عدالت وجود ندارد و هر روز با این بدبختی مردم عکس می‌گیریم و منتشر می‌کنیم، چگونه می توانیم مصوبه‌ای داشته باشیم که توسعه اینترنت روستایی را محدود کنیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: سیاست دولت حمایت از اپراتورها برای بحث عدالت اجتماعی است.

وی در واکنش به سوالی که آیا درخصوص درآمدهای وزارت ارتباطات کم اظهاری کردید؟ گفت: بیایند بگویند این کم اظهاری در کجاست؟ خب یگ گزارشی به ما بدهند و بگویند کم اظهاری یعنی چی؟ ما ۶۴۰۰ میلیارد تومان را باید به حساب خزانه واریز می‌کردیم. همراه اول و مخابرات همگی شرکت‌های بورسی هستند و همواره درآمدهای‌شان در بورس اظهار می‌شود و همه این اطلاعات در سامانه کدال وجود دارد و همه مردم می‌توانند ببینند و شفاف است.

وزیر ارتباطات مگر می‌شود درآمدی وجود داشته باشد که اظهار نشود. این حرف‌ها شبیه همان حرف‌هایی است که دیروز ما مطلبی را منتشر کردیم و ابراز امیدواری کردیم که با رأی نمایندگان این اتفاق نیفتد و یکی از نمایندگان گفته بود که وزیر ارتباطات گفته ما نمی‌گذاریم چنین چیزی تصویب شود.

آذری جهرمی گفت: متنی که از مصوبه تلفیق آمده این است که پول[مازاد اینترنت مردم] به صداو سیما و نهادهای دیگر داده شود، هنوز متن این مصوبه در اختیار ما نیست و نمی‌دانیم مجلس چه چیزی تصویب کرده است. دیروز یکی از نمایندگان مجلس درخواست حذف این پیشنهاد را داد و مجلس با حذف آن مخالفت کرد.

وی ادامه داد: ما سر یکسری از سیاست‌های کلی با برخی دوستان مجلس اختلاف نظر نداریم، اینکه قیمت اینترنت نباید گران شود، اینکه مناطق محروم باید توسعه پیدا کنند و شفافیت هم وجود داشته باشد. متن قانونی که دیروز منتشر شد، این بود که ۱۰ درصد مالیات اضافه شود و قیمت هم بالا نرود. این خلاف سیاست های کلی اصل ۴۴ است و در این خصوص مکاتبه ای هم با شورای نگهبان خواهیم داشت. ممکن است مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار بگیرد.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال پرونده شما در قوه قضائیه درخصوص عدم تمکین به چند قانون به کجا رسید؟ گفت: پرونده در حال رسیدگی است و مراحل خودش را طی می‌کند.