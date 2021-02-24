۲۴۳ روستا فاقد اینترنت در اردبیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناصری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: سه هزار و ۷۰۰ تبلت بر اساس تفاهمنامه امضا شده بین کمیته امداد و بهزیستی استان اردبیل در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده تا دانش‌آموزان از آموزش مجازی و شبکه شاد بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: مرکز آمار ایران ۵۰۰ دستگاه تبلت به استان اهدا کرده که از هفته آینده توزیع این تبلت‌ها آغاز می‌شود و تلاش ما بر این است تا از نهادها و مؤسسات انقلابی تبلت‌های دانش‌آموزی را تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه از طریق شبکه شاد با ۲۰۰ هزار نفر از اولیای دانش‌آموزان ارتباط مستمری داریم، گفت: از طریق این بستر فراهم شده سعی می‌کنیم تا هشدارها و همچنین اطلاعیه‌های مهم بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی را به اطلاع اولیای دانش‌آموزان برسانیم.

ناصری افزود: ۲۴۳ روستای استان اردبیل فاقد زیرساخت‌های اینترنت است که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قول مساعد داده تا نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای تقویت اینترنت پرسرعت در این مناطق برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری کلاس‌های محدود برای رفع اشکال دانش‌آموزان اول و دوم ابتدایی و همچنین کلاس‌های عملی هنرستان‌ها از اول بهمن ماه اشاره کرد و ادامه داد: ۷۵ درصد دانش‌آموزان و هنرآموزان از این کلاس‌ها استقبال کرده و در کلاس‌های درس حضور پیدا کردند.

به ازای هر دانش‌آموز ۶ متر مربع فضای آموزشی در استان وجود دارد

ناصری با بیان اینکه به ازای هر دانش‌آموز شش متر مربع فضای آموزشی در استان وجود دارد، خاطر نشان کرد: استاندارد این فضا ۸.۵ متر مربع است که استان اردبیل از این لحاظ رتبه یازدهم را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل به موضوع تغییر کاربری واحدهای آموزشی اشاره کرد و گفت: در ۱۰۳ نقطه استان با کارهای کارشناسی فضاهای آموزشی برای تغییر کاربری شناسایی شده که با اولویت مرکز استان کار تغییر کاربری با دستور کمیسیون ماده پنج در حال انجام است.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان اضافه کرد: در مرکز استان ۴۳ مورد فضای آموزشی برای تغییر کاربری در اولویت قرار گرفته که ۱۳ مورد آن در قالب تشکیل پرونده به کمیسیون ماده پنج ارجاع شده و تاکنون دو مورد از آنها به سرانجام رسیده است.

ناصری بیان کرد: با دستور استاندار اردبیل و مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانیم به سرعت در این زمینه تغییر کاربری‌ها را انجام داده و منابع حاصل از این محل را صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کنیم.

وی ادامه داد: با عنایت استاندار اردبیل قرار شد برای سال آینده ۱۰۰ میلیارد تومان منابع از این محل برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و پرورشی اختصاص پیدا کند که انتظار می‌رود در کنار اعتبارات ملی، استانی شاهد تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح استان باشیم.

بیش از ۳۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش می‌شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با قدردانی از خیرین استان در مشارکت برای احداث واحدهای آموزشی اظهار کرد: فعالیت‌ها در این زمینه با قوت و قدرت و با محوریت مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان شروع شده و امیدواریم در سال آینده به همت مجمع خیرین بیش از ۳۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شود.

ناصری همچنین به اجرای طرح پیوند سواد و زندگی با همکاری معاونت سوادآموزی و در قالب مراکز یادگیری محله اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح افراد بی سواد در کنار آموزش و سوادآموزی از مهارت‌های زندگی بهره‌مند می‌شوند.