به گزارش خبرنگار مهر، فرزین معتمدی ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به تشکیل تیم خبران بحران به زودی در جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اظهار کرد: خبرنگاران کرمانشاه می‌توانند در تیم خبری بحران حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه در یازده ماه ابتدایی سال جاری ۶۳۶ حادثه توسط جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه پوشش داده شده است، افزود: در این حوادث پنج هزار و ۹۶۴ نفر آسیب‌دیده و ۷۵ نفر اسکان موقت داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به تجهیز این جمعیت به سه دستگاه خودرو امدادی به ارزش ۵ میلیارد تومان اشاره و تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای فی‌مابین استانداری و جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه منعقد شده که طبق آن هفت پایگاه امداد و نجات جاده‌ای به زودی کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های پیشگیرانه و مقابله با ویروس کرونا توسط جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه ادامه داد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ۴۳۰ هزار عدد ماسک دپو شده در انبار جمعیت هلال احمر این استان به صورت رایگان میان مردم توزیع و ۳۵ هزار بسته بهداشتی و ۱۵ هزار عدد ژل بهداشتی در مناطق حاشیه‌ای استان کرمانشاه توزیع شده است.

معتمدی با بیان اینکه سه میلیارد تومان بسته معیشتی در پنج مرحله در قالب پویش همدلی و کمک مومنانه در استان کرمانشاه توزیع شده است، افزود: بانک امانات تجهیزات پزشکی در استان کرمانشاه با تهیه تمامی تجهیزات آن توسط خیرین راه اندازی شده و مردم می‌توانند در این راستا با خرید کپسول اکسیژن‌ساز به آسیب‌دیدگان کرونا کمک کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه افراد با سن ۳۵ سال به بالا می‌توانند به جمعیت جوانان هلال احمر این استان ورود پیدا کنند، تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه به تکنولوژی جدید ست زنده‌یاب مجهز شده که در آن مانور آموزشی و عملیاتی با استفاده از ست‌های زنده‌یاب اجرا و ۵۴۰ امدادگر در پایگاه‌های امداد و نجات در دوره‌های آموزشی آن شرکت کردند.