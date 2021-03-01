قیمت جهانی طلا جهش کرد/ هر اونس ۱۷۵۱ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، دوشنبه، به دنبال افت شدید در معاملات هفته گذشته، با افت دلار جهش کرد.

قیمت طلا در انتهای هفته گذشته تحت تأثیر افزایش ارزش دلار که به علت رشد سود اوراق قرضه آمریکا اتفاق افتاده بود، سقوط کرده بود اما در معاملات امروز دلار از بالاترین رکورد ۱ هفته‌ای خود پایین آمد و باعث شد قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری کاهش یافته و تقاضا بالا رود.

تا ساعت ۷:۱۹ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن تا ساعت ۷:۱۶ به وقت تهران، ۱.۰۱ درصد یا ۱۷.۵۶ دلار جهش کرد و به ۱٫۷۵۱.۰۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۱.۱۳ درصد جهش کرد و به ۱٫۷۴۸.۳۰ دلار رسید.

قیمت طلا در معاملات روز جمعه تا ۱٫۷۱۶.۸۵ دلار هم پایین آمده بود که این کمترین قیمت طلا از ماه ژوئن تا کنون است.