به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امشب مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ردیفهای هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره ۶ این ماده واحده موافقت کردند.
در این بند آمده است، عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان دهدرصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند.
منابع حاصله بهصورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد (۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان و بهروری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق و جابجایی تیرهای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدید پذیر شود.
در ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور آمده است که دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید.
وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه میشود.
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