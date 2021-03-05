معصومه حسنی خونسار صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن ۱۷ اسفندماه سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طرح ملی کتابخانه گردی به منظور آشنایی بیشتر مردم و مسئولین با فعالیت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود.

وی به آغاز طرح کتابخانه گردی از ۱۶ لغایت ۱۸ اسفندماه در استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: این طرح در کتابخانه‌های شاخص، تازه تأسیس و بازگشایی شده در شهرستان‌های آبی و زرد استان کرمانشاه اجرا می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا طرح ملی کتابخانه گردی در شهرهای نارنجی و قرمز اجرا نمی‌شود، گفت: شرکت در طرح ملی کتابخانه گردی مزایایی از جمله اهدای عضویت رایگان به بازدیدکنندگان کتابخانه و بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب به مدت یک هفته با شرط بازگرداندن اصل کتاب دارد.

وی به پویش کتابخانه من اشاره کرد و ادامه داد: این پویش در فضای مجازی و ویژه کتابداران است که تمامی کتابداران با ساخت کلیپ با موضوع معرفی کتابخانه محل خدمت خود می‌توانند در این پویش شرکت کرده و کلیپ کتابخانه خود را در سایت http://samakpl.ir بارگذاری کنند.