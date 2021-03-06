مدافعان سلامت در سوگ پزشک شهید یاسوجی/روند واکسیناسیون تسریع شود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- پژمان امیدی: چند مدتی از توزیع و تزریق واکسن کرونا با دستورالعمل‌های کشوری در بیمارستان‌های کشور می‌گذرد، اما به نسبت پرسنل درگیر در خط مقابله بیمارستان‌های معین کرونای کهگیلویه و بویراحمد توزیع و واکسیناسیون راضی کننده نبوده و پرسنل خواستار تسریع و تکمیل واکسیناسیون هستند.

بدنه درمانی استان این روزها با هجوم کرونای انگلیسی عرصه را برای مقابله با این ویروس منحوس بر خود سخت‌تر می‌بینند و این بار بخش‌های کرونایی حکم خاکریزی را دارد که فرزندان این دیار سخت‌تر از همیشه به نبرد خود ادامه می‌دهند.

روزهای سختی که شاید واکسیناسیون کادر درمانی بتواند مرهمی بر فشار بالای کاری در کنار ترس از ابتلای خانواده‌های این کادر به کرونا باشد.

در کنار این موضوع ورود کرونای انگلیسی به استان و تأیید فوت حداقل دو نفر بر اثر این ویروس، بر این نگرانی‌ها می‌افزاید.

آخرین برگ از این روزهای تلخ تا این لحظه شهادت یک پزشک متخصص بر اثر ابتلای به کرونای انگلیسی است.

دومین قربانی کرونای انگلیسی در یاسوج

ظهر پنجشنبه چهاردهم اسفند ماه خبر شهادت محمد زارعی از پزشکان خط مقدم مقابله با کرونا بر روی خروجی رسانه‌های استان قرار گرفت.

بر اساس گفته‌های یزدان پناه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر زارعی پزشک معالج بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی بوده و خود نیز به این نوع ویروس مبتلا شده است.

دکتر زارعی از متخصصین داخلی بیمارستان معین کرونای شهید جلیل یاسوج بود و به عنوان یکی از اولین نفرات و فعال‌ترین ها در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌ها حضور مستمر داشت.

با ثبت دومین مورد، شمار قربانیان کرونای انگلیسی در کهگیلویه و بویراحمد به دو نفر رسید.

پیش از این یک جوان ۳۳ ساله در بیمارستان شهید جلیل یاسوج بر اثر ابتلاء به کرونای انگلیسی جان خود را از دست داده بود.

این روزها از یک سو شاهد هجوم کرونای انگلیسی و از سویی مرگ کادر درمانی هستیم و باید تقویت خط مقدم‌های مقابله با کرونا به شکل مطلوبی در دستور کار قرار بگیرد.

از سویی کهگیلویه و بویراحمد در همسایگی استان خوزستان مستعد ورود به پیک‌های خطرناک کروناست و این موضوع زنگ خطری است که می‌تواند فرسایش سنگین در توان کادر درمانی استان وارد کند.

اجرای دو مرحله واکسیناسیون کرونا

با این حساب معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اواخر بهمن ماه از تحقق واکسیناسیون ۱۰۰ نفر از کادر درمان در بیمارستان‌های استان خبر داد.

علیرضا ملک پور افزود: بر اساس مصوبه وزارت بهداشت اولویت تزریق واکسن کووید ۱۹ با کادر درمان، سالمندان ۶۰ سال به بالا و افراد دارای بیماری زمینه‌ای است.

وی افزود: با تأمین واکسن کرونا و بر اساس اولویت‌بندی سند ملی واکسیناسیون کشور، این واکسن در کهگیلویه و بویراحمد به کادر درمانی که در بخش‌های مراقبت ویژه کار می‌کردند و ارتباط مستقیم با بیماران کرونایی دارند، تزریق شد.

ملک پور همچنین در اواخر بهمن ماه از اجرای فاز دوم واکسیناسیون خبر داد و اظهار کرد: در فاز دوم پوشش بیش از ۵۰۰ مورد از جامعه هدف انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمارها روند ابتلاء به کرونا در استان در حال افزایش است و این در حالی است که تعلل در واکسیناسیون کادر درمان همچنان ادامه دارد و شاهد حرکت لاکپشتی در این زمینه هستیم.

هشت کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش شمار قربانیان کوئید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد به ۴۵۲ نفر خبر داد و گفت: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ بیمار در استان جان خود را از دست دادند.

پرویز یزدان پناه افزود: در حال حاضر ۱۶۶ بیمار در بیمارستان‌های معین کرونای استان بستری بوده که از این تعداد ۳۵ نفر مبتلای قطعی و ۸ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی ابراز داشت: در طی چند روز گذشته تعداد موارد بستری در استان افزایش یافته است که نگران کننده است. تعداد بهبود یافتگان بیماران کرونایی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون ۲۵ هزار و ۱۹۳ مورد گزارش شده است.

خیز بیماری به کسی رحم نخواهد کرد

یزدان پناه از دریافت یکهزار و ۳۰۶ نمونه در آخرین آمار خبر داد و گفت: حدود ۷ درصد موارد مثبت بودند.

وی افزود: بیشترین موارد مربوط به شهرستان‌های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطر نشان کرد: خیز این بیماری به کسی رحم نخواهد کرد و همه سنین را با علائم متفاوتی درگیر می‌کند.

یزدان پناه خاطر نشان کرد: مردم صبر پیشه کنند و به علت خستگی ناشی از بیماری، رعایت دستورالعمل‌های را فراموش نکرده و به آنها پایبند باشند و برای حفظ سلامت خود و دیگران تلاش کنند.