پای کرونای انگلیسی به تایباد باز شد

حیدر احسانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متأسفانه با وجود هشدارهای جدی در چند وقت گذشته توسط ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور و عدم توجه لازم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی امروز اولین بیمار مبتلا به کرونای انگلیسی در تایباد به ثبت رسید که این یک زنگ خطر جدی برای شهروندان عزیز است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد تصریح کرد: قدرت سرایت این بیماری به شدت بیشتر از موارد قبلی است که اگر رعایت نکنیم شرایط بسیار بدی در انتظارمان خواهد بود.

وی افزود: رعایت پروتکل‌ها مشابه قبل است منتها با دقت و حساسیت بیشتر و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال هستیم اگر ترددهای بی مورد و تجمع در مغازه‌ها و اماکن عمومی کم و کنترل نشود قطعاً سال جدید تلخی خواهیم داشت.