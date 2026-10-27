به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ماموریت نجات به رهبری شرکت «کاتالایست اسپیس تکنولوژیز» انجام شد. فضاپیمای LINK این شرکت به فضا ارسال شد تا با سوییفت دیدار کند و مدار آن را بالاتر ببرد.

هرچند این ماموریت موفقیت آمیز نبود و فرایند سقوط سوییفت به سمت زمین ادامه یافت. در همین راستا ناسا در بیانیه ای اعلام کرد: انتظار می رود این تلسکوپ در چند هفته آینده وارد مدار زمین شود.

بیانیه مذکور مقدمه ای بر پایان ماموریت این تلسکوپ فضایی پس از ۲۰ سال اکتشافات پرثمر بود. تلسکوپ فضای مذکور در نوامبر ۲۰۰۴ میلادی به مدار زمین فرستاده شد تا انفجارهای اشعه گاما که قدرتمندترین نوع انفجار در جهان هستند را بررسی کند. سوییفت طوری طراحی شده بود تا دو سال فعالیت کند اما به مدت بیش از دو دهه فعال ماند.

شان دوماگال گلدمن مدیر بخش اخترفیزیک مقرهای ناسا در واشنگتن در بیانیه ای در این باره گفت: سوییفت در این مدت نقشی مهم در گسترش درک ما از جهان در حال تحول داشت و بخشی از انقلاب در اخترفیزیک بود که نشان داد مطالعه واکنش سریع تا چه اندازه برای کل جامعه حیاتی است.

ناسا امیدوار بود سوییفت به مدت طولانی تری فعال بماند. این آژانس در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی قراردادی با شرکت کاتالایست اسپیس برای نجات رصد خانه که در حال سقوط به سمت زمین بود، امضا کرد.

سوئیفت پیشرانه ای که قادر به مقابله با نیروی پساری که از سمت زمین وارد می شود، ندارد. بنابراین شرکت مذکور یک فضاپیما به اندازه یخچال و به نام LINK ساخت که هدف آن ملاقات با سوییفت بود تا با سه بازوی روباتیک آن را به مدار بالاتری ببرد و رصد خانه به فعالیت علمی خود ادامه دهد. ناسا و کاتالایست از همان ابتدا تاکید کردند که موفقیت چنین ماموریتی تضمین شده، نیست.