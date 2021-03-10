به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، در حکم باران چشمه خطاب به ترابی آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در رشته ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی و تلاشهایتان در حوزه مربیگری این رشته در سالهای گذشته به موجب این ابلاغ از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به عنوان رییس کمیته مربیان فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی در منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود در راستای اهداف و برنامههای فدراسیون و در جهت تربیت مربیان مورد نیاز در مقاطع مختلف برای توسعه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی با تدوین برنامههای هدفمند اقدامات بایسته را بعمل آورید.
گفتنی است: پیش از این علیرضا غلامی (استان کردستان) در این سمت فعالیت داشت که خدمات شایانی را در جهت ارتقاء علم ورزشی و دانش مربیان این رشته اصیل و ایرانی در سطح کشور از خود به یادگار گذاشت و دکتر باران چشمه نیزاز خدمات و تلاشهای ایشان تقدیر نمودند.
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