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۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۴۳

رئیس کمیته مربیان فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای مشخص شد

رئیس کمیته مربیان فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای مشخص شد

سیدحمیدرضا ترابی موسوی، طی حکمی از سوی دکتر مهرعلی باران چشمه به عنوان رییس کمیته مربیان فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، در حکم باران چشمه خطاب به ترابی آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در رشته ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی و تلاش‌هایتان در حوزه مربیگری این رشته در سالهای گذشته به موجب این ابلاغ از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ به عنوان رییس کمیته مربیان فدراسیون ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از همه ظرفیت‌های موجود در راستای اهداف و برنامه‌های فدراسیون و در جهت تربیت مربیان مورد نیاز در مقاطع مختلف برای توسعه ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی با تدوین برنامه‌های هدفمند اقدامات بایسته را بعمل آورید.

گفتنی است: پیش از این علیرضا غلامی (استان کردستان) در این سمت فعالیت داشت که خدمات شایانی را در جهت ارتقاء علم ورزشی و دانش مربیان این رشته اصیل و ایرانی در سطح کشور از خود به یادگار گذاشت و دکتر باران چشمه نیزاز خدمات و تلاش‌های ایشان تقدیر نمودند.

کد مطلب 5166906

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