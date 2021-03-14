عملیات ضدتروریستی ارتش عراق در غرب این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سلسله عملیات‌های ضد تروریستی نیروهای ارتش عراق در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد. نیروهای عراقی عملیات جدیدی را علیه تکفیری‌ها در استان الأنبار ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش عراق در جریان عملیات مذکور مواضع تروریست‌های تکفیری در شهر «فلوجه» را در هم کوبیدند. نیروهای امنیتی عراق در این عملیات ضد تروریستی در استان الأنبار توانستند یکی از خطرناک ترین عناصر داعش را که پیشتر نیز تحت تعقیب بود، شناسایی و بازداشت کنند.

پیش از این نیز نیروهای «حشد شعبی» و ارتش عراق عملیات مشترکی را علیه بقایای عناصر تروریستی داعش در این کشور ترتیب دادند. عملیات مذکور در منطقه «یثرب» واقع در محور جنوبی «سامراء» انجام شد. نیروهای ارتش و حشد شعبی در جریان این عملیات موفق شدند مقادیری از تسلیحات متعلق به تکفیریهای داعش را کشف و ضبط کنند.

مقامات امنیتی عراق اعلام کردند که عملیات مشترک ارتش و نیروهای حشد شعبی در محور جنوبی سامراء علیه بقایای عناصر تکفیری داعش با هدف تأمین امنیت غیرنظامیان ساکن این محور انجام شد.