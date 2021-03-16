مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان سمنان طی ایام نوروز فعال هستند

سید مجتبی اکرم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه فعالیت بیمارستان و مراکز شبانهروزی کماکان ادامه داشته و سایر درمانگاهها طی ایام نوروز در استان سمنان دایر خواهد بود، ابراز داشت: همه خدمات درمانی لازم به بیماران در ایام تعطیل ارائه میشود.
وی ضمن بیان اینکه از ابتدای اسفندماه دفترچه درمانی جدید صادر نمیشود، افزود: بیمهشدگان در صورت اتمام دفترچه میتوانند کد ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه قدیمی خود را هنگام مراجعه پزشک به همراه داشته باشند و خدمات درمانی متوقف نخواهد شد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه نسخهنویسی الکترونیک برای اولین سال در حال اجرا است، ابراز داشت: برای حل مشکلات و سوالات مردمی کارشناسان ستاد مدیریت درمان سمنان طی ایام تعطیلات نوروزی در مراکز درمانی پاسخگو خواهند بود.
اکرم بابیان اینکه کرونا امسال نیز در کشور و خاصه استان سمنان نیز هنوز پابرجا است، تصریح کرد: آمادگی لازم برای پذیرش این بیماران طی ایام تعطیل وجود دارد و هم استانیها میتوانند خدمات مور نیاز را از این مراکز دریافت کنند.
وی بابیان اینکه در شهرستانهایی نظیر گرمسار، دامغان و مهدیشهر و شاهرود فاقد بیمارستان تأمین اجتماعی نیز خدمات بستری به بیمهشده تأمین اجتماعی رایگان انجام خواهد گرفت، افزود: از عید مبعث خدمات بستری در این مرکز به بیمهشدگان تأمین اجتماعی بهصورت رایگان ارائه میشود.
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